Cette éolienne domestique française est soutenue par Amazon

L'éolienne domestique Bonvan / Image : Bonvan.

Alors que l’avenir est plus que jamais promis à l’électron, tous les moyens de produire une électricité décarbonée sont bons à prendre, y compris le petit éolien. La startup française Bonvan vient de mettre au point une éolienne de 10 mètres de haut qui ne nécessite aucune fondation. Prometteur, ce projet est soutenu par Amazon.

Le solaire s’est largement imposé comme la solution la plus pratique et la plus facile à mettre en œuvre pour produire soi-même son électricité, que l’on soit particulier ou professionnel. Néanmoins, le petit éolien a toujours nourri des espoirs, pour la production d’électricité de jour comme de nuit, y compris en plein hiver. Les deux cofondateurs de la startup française Bonvan font partie de ceux qui y croient. Ils ont d’ailleurs mis au point une éolienne domestique rétractable qui a convaincu jusqu’au géant Amazon à travers son programme Sustainability Accelerator.

Il faut dire que cette éolienne a de nombreux arguments à faire valoir, notamment grâce à sa simplicité de mise en œuvre. Hors-sol, elle ne nécessite aucune fondation et donc aucun permis de construire. Sa stabilité est assurée par quatre blocs lestés. Le mât, d’une hauteur de 7,1 mètres, peut être levé en moins de deux minutes grâce à un mécanisme intégré, et peut résister à des vents frôlant les 190 km/h.

Selon Bonvan, grâce à son alternateur synchrone à aimants permanents de 5 kW, l’éolienne peut produire jusqu’à 10 000 kWh/an. Sa durée de vie annoncée est de 25 ans avec un entretien annuel de seulement deux heures.

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Éolienne domestique : cette fois c’est la bonne ?

Si de nombreuses start-up ont tenté de démocratiser l’éolien domestique, presque toutes ont fini sur des échecs. Cela s’explique notamment par le fait qu’en milieu urbain, près du sol, le vent subit d’importantes turbulences qui peuvent grandement altérer le rendement d’une installation. C’est particulièrement vrai pour les dispositifs conçus pour être directement fixés sur les toitures des bâtiments, comme l’élégante éolienne Alae de la société E-Taranis aujourd’hui en liquidation judiciaire.

Néanmoins, un vent nouveau souffle sur ce secteur par le biais de Bonvan ou de Collaborative Energy, qui misent sur des éoliennes sur mâts, pouvant être éloignées des bâtiments, ce qui permet, en théorie, d’obtenir un meilleur rendement.

Pour Bonvan, la sélection au programme Sustainability Accelerator d’Amazon n’est pas qu’une question de visibilité. La startup va bénéficier d’un accompagnement complet, et du savoir-faire du géant américain en matière de déploiement. Si l’éolienne de Bonvan est retenue, un prototype pourra même être déployé sur l’un des sites européens d’Amazon.