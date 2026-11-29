L’usine hydroélectrique Joseph Bethenod, dite du Logis-Neuf, exploitée par la CNR sur le Rhône. / Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

Largement exploité pour produire de l’électricité décarbonée, le Rhône est loin d’être un long fleuve tranquille : son niveau varie régulièrement du fait de l’activité humaine. Un essai de sûreté sur l’usine du Logis-Neuf va ainsi provoquer une hausse brutale de son niveau.

La Compagnie nationale du Rhône (CNR) vient d’annoncer un essai de déclenchement pour son usine hydroélectrique Joseph Bethenod, plus connue sous le nom de Logis-Neuf. Cette opération vise à stopper le fonctionnement des turbines pour vérifier le comportement hydraulique des ouvrages, ainsi que le bon fonctionnement des dispositifs automatiques de sûreté.

Si ce type d’essai a une importance capitale, il n’est pas sans conséquence. Durant l’opération, les ouvrages déchargeurs, qui permettent d’évacuer l’eau en cas de niveau ou de débit trop important, ne sont pas capables de compenser l’arrêt complet des turbines. En conséquence, le niveau du fleuve en amont du barrage devrait augmenter brusquement. C’est pourquoi la CNR invite les habitants, pêcheurs, promeneurs et autres coureurs à faire preuve de vigilance à chaque fois qu’une opération de ce type a lieu.

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De manière plus générale, les variations de niveau sont fréquentes sur le Rhône, et pas seulement pour des questions de saison et de climat. Les nombreux barrages qui jalonnent le fleuve influent directement sur son niveau et peuvent générer des variations rapides, ce qui rend les berges dangereuses.

Outre la production d’électricité, les barrages servent également à évacuer les sédiments du fleuve, mais aussi à réguler le niveau du lac Léman pour l’un d’entre eux, alimenté par le Rhône. Par ailleurs, le potentiel hydroélectrique maximal du fleuve est quasiment atteint. La CNR se concentre donc désormais sur l’optimisation du parc existant et l’augmentation de sa flexibilité, avec notamment l’ajout de batteries et la création de petites STEP.