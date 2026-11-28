Une maison de Plumieux, dans les Côtes-d’Armor, avec des éoliennes en arrière-plan. / Google Street View

Un petit village, peuplé d’irréductibles Bretons, tente de résister encore et toujours… aux éoliennes. La commune de Plumieux, déjà encerclée par 98 aérogénérateurs, vient de perdre une bataille juridique portant sur l’installation de deux nouvelles turbines. Résultat : cette commune de 1 600 habitants produit de l’électricité pour près de 100 000 personnes.

La petite commune de Plumieux, en plein cœur de la Bretagne, vient de perdre une bataille juridique de près de cinq ans pour tenter de faire annuler la construction de deux éoliennes de 165 mètres de haut sur son territoire. Le projet, d’un investissement estimé à 17 millions d’euros, avait d’abord été validé en 2021 avec l’obtention des autorisations environnementales. Mais depuis, l’entreprise Plumieux Énergies et la mairie se livrent un combat acharné autour de ce projet.

Pourtant, à Plumieux, on n’est pas contre les éoliennes, c’est même plutôt le contraire. La commune nouvelle, née de la fusion de Plumieux, Le Cambout et Coëtlogon, accueille pas moins de 98 turbines dans ses environs. Les habitants commencent à se sentir encerclés par des turbines de plus en plus hautes, sachant que d’autres projets sont également envisagés.

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Un phénomène de saturation visuelle rarement reconnu

Pour tenter de faire annuler le projet, Plumieux a saisi à deux reprises la cour administrative d’appel de Nantes, mais sans succès. Dans ses deux arrêts, la juridiction a estimé que « l’impact sera limité par l’absence de rupture d’échelle, la dissimulation fréquente des mâts derrière les espaces boisés et la préexistence de plusieurs éoliennes, dont certaines se superposeront avec celles projetées ». En dernier recours, la mairie a saisi le Conseil d’État, plus haute juridiction administrative française. Mais là encore, le projet a été maintenu. Les habitants vont donc vraisemblablement devoir faire avec deux nouvelles éoliennes à l’horizon.

Avec une telle quantité d’éoliennes sur un même territoire, l’argument de la saturation visuelle devrait pouvoir s’entendre, mais le Conseil d’État n’est pas de cet avis. D’ailleurs, si la saturation visuelle est souvent évoquée, les décisions sont rarement défavorables aux promoteurs de parcs éoliens, hormis pour des projets de très grande envergure comme le parc du Mont des Quatre Faux, qui devait se composer de 63 éoliennes terrestres de 200 mètres de haut.