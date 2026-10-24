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Cette petite île grecque est désormais autonome grâce aux énergies renouvelables et aux batteries

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Par Kevin CHAMPEAUPublié le 24 octobre 2026
Vue satellite de l'île d'Agios Efstratios en Grèce / Image : Google Maps.

La décarbonation des territoires insulaires est un défi difficile à surmonter. Mais la Grèce vient de franchir une étape importante en rendant autonome la petite île d’Agios Efstratios et ses 270 habitants. Pour y parvenir, il aura fallu une éolienne, des panneaux solaires et surtout un système de stockage et de pilotage adapté. 

Difficile de faire un décor plus pittoresque que le port de la petite île d’Agios Efstratios, dans le nord-est de la mer Égée. Pourtant, derrière ces façades blanches intemporelles se cache un projet précurseur en matière d’énergie. Depuis peu, l’île est devenue autonome en électricité grâce au projet Ai Stratis – Green Island. Ici, pas question de se contenter d’une centrale photovoltaïque pour produire de l’électricité solaire. L’île a été équipée d’un système hybride de production et de stockage d’électricité comprenant :

  • Une éolienne de 900 kW,
  • Une centrale photovoltaïque de 225 kWc,
  • Une batterie de stockage de 2,56 MWh,
  • Un système de gestion automatisé.

Grâce à cette installation, le mix électrique est à présent décarboné à 91 %, et permet d’éviter l’émission de 1000 tonnes de CO2 par an. C’est d’ailleurs le centre de gestion automatisée qui fait toute la différence en alimentant en temps réel les différentes habitations de l’île et en stockant le surplus dans la batterie de stockage. Pendant la période hivernale, le surplus de production d’énergie est utilisé pour produire de l’eau chaude, qui peut être stockée dans quatre réservoirs dédiés, pour un volume total de 500 mètres cubes.

À lire aussiVoici comment l’Île d’Oléron compte devenir autonome en énergie

Un projet pilote pour décarboner les îles européennes

L’île d’Agios Efstratios bénéficie de conditions particulièrement propices à une telle installation avec seulement 270 habitants permanents pour une superficie totale de 43 km². Les conditions climatiques sont très avantageuses avec un très fort ensoleillement et des températures clémentes. La petite dimension de l’île a permis son adaptation totale pour un budget raisonnable de 7,23 millions d’euros, financés à 85 % par la politique de cohésion de l’Union européenne.

Le succès de ce projet devrait servir de base à d’autres territoires insulaires. Ainsi, d’autres îles grecques devraient bénéficier de programmes similaires comme Tilos, Ikaria ou Astypalea.

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