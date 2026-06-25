Débuter dans le solaire avec batterie pour moins de 1500 € : c'est possible avec ce kit soldé

Illustration : RE, Jackery.

À l’occasion des Prime Days, les soldes d’été sauce Amazon, le géant du e-commerce affiche à moins de 1500 € un kit solaire composé d’une batterie Jackery SolarVault 3 Pro Max et de quatre panneaux totalisant 2000 W. Le kit prêt à brancher passe de 2278 € à ce tarif, avec un coupon de 120 € à activer et un compteur connecté offert. Une seule condition : être abonné Amazon Prime (mais c’est gratuit pendant un mois).

La remise totale de cette offre Prime Days atteint 839 €, soit -37 % sur le prix habituel. Elle se compose d’une réduction directe de 719 € et d’un coupon de 120 € à activer manuellement sur la fiche produit. Un compteur connecté Jackery, indispensable pour optimiser l’autoconsommation, est également offert (mais il ne faut pas oublier de sélectionner le cadeau lors de l’achat). L’offre nécessite un abonnement Amazon Prime, gratuit le premier mois pour les nouveaux inscrits.

Le kit comprend l’unité SolarVault 3 Pro Max qui intègre batterie LFP de 2,52 kWh, onduleur de 2500 W et quatre contrôleurs MPPT totalisant 4000 W, plus quatre panneaux solaires bifaciaux de 500 W chacun. La capacité de stockage peut se multiplier par six avec l’ajout de batteries supplémentaires, jusqu’à 15,12 kWh en configuration simple ou 45,36 kWh en parallèle. L’installation est donc évolutive en fonction des besoins et du budget, même à posteriori.

Production et gestion de l’énergie au quotidien

Les quatre panneaux bifaciaux captent la lumière par les deux faces et exploitent la réflexion du sol pour augmenter le rendement de 10 à 20 %. Jackery annonce une production annuelle pouvant atteindre 4800 kWh dans des conditions optimales d’ensoleillement et d’orientation. L’onduleur de 2500 W peut alimenter simultanément lave-vaisselle, machine à laver ou climatiseur.

L’application Jackery intègre une prévision de production solaire pilotée par intelligence artificielle. Le mode batterie à tarif dynamique optimise les cycles de charge et décharge selon les heures pleines et creuses du contrat électrique. Le système peut gérer jusqu’à quatre prises intelligentes ou un compteur connecté pour suivre la consommation par appareil. La compatibilité avec Home Assistant permet d’intégrer la gestion énergétique dans un écosystème domotique existant.

Le Jackery Solarvault 3 / Image : Jackery. Le Jackery Solarvault 3 avec 2 modules d'extension / Image : Jackery.

Installation et compatibilité

Le couplage AC 2500 W autorise le raccordement du SolarVault 3 Pro Max à une installation photovoltaïque existante sans remplacement de l’onduleur. Autrement, il est possible de raccorder directement jusqu’à 4000 W de panneaux solaires sur la batterie, grâce aux 2 contrôleurs MMPT intégrés. La configuration plug-and-play promet une mise en service en quelques minutes, sur une simple prise secteur (attention à vérifier son câblage correct). Une base avec roues optionnelle facilite le déplacement de l’unité centrale qui pèse tout de même 44 kg.

La batterie lithium fer phosphate garantit plus de 4000 cycles de charge avec une dégradation minimale. La certification IP65 protège l’ensemble contre la poussière et les projections d’eau. La garantie constructeur couvre 10 ans, avec une durée de vie annoncée de 15 ans.

Positionnement tarifaire

À 1439 €, ce kit batterie-onduleur-panneaux se situe dans la fourchette basse du marché pour cette capacité. Les systèmes de stockage solaire domestique avec batterie et onduleur intégrés dépassent généralement 2000 € pour des configurations similaires. La remise de 839 € ramène l’ensemble à un prix d’appel rarement observé sur ce segment.

Le tarif reste cependant 500 € plus élevé que les kits solaires plug-and-play sans batterie (voir notre simulateur de rentabilité de batterie) de puissance équivalente. L’investissement se justifie pour les foyers qui souhaitent stocker l’énergie produite en journée et l’utiliser en soirée ou pendant les heures pleines, plutôt que de simplement réduire la consommation en temps réel.