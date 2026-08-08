Nos tests

Foisonnement éolien

Autoconsommation solaire

AccueilÉolienL’État débourse 260 millions d’euros pour adapter les ports français aux éoliennes flottantes

L’État débourse 260 millions d’euros pour adapter les ports français aux éoliennes flottantes

Éolien
Photo de l'auteur
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 8 août 2026
Flotteurs du parc EOLMED à Port-La-Nouvelle. // Crédits : Qair

La France ambitionne de devenir un acteur incontournable de l’éolien flottant en Europe, et le prouve en octroyant une enveloppe de 260 millions d’euros destinée à la préparation de ses infrastructures portuaires. Au total, 5 ports d’envergure en profiteront pour permettre d’atteindre 6 GW d’éolien flottant en service dans moins de 15 ans. 

Quelques semaines après la publication de l’AO10, le Gouvernement vient d’annoncer les résultats de l’appel à projets relatif au financement des infrastructures portuaires pour le développement de l’éolien flottant. Cette annonce est importante, car la France espère mettre en service 6 GW d’éolien flottant d’ici 2040.

Cette enveloppe conséquente sera répartie entre les projets de 5 ports français stratégiques, de cette manière :

  • 10 millions d’euros pour le port de Cherbourg,
  • 58 millions d’euros pour le port de Brest,
  • 60 millions d’euros pour le port de Nantes-Saint Nazaire,
  • 48 millions d’euros pour le port de Port-la-Nouvelle,
  • 82 millions d’euros pour Marseille-Fos.

Cet appel à projet avait été lancé en 2024 dans le cadre de France 2030. Il porte principalement sur les investissements nécessaires à la construction et à l’assemblage des éoliennes flottantes à quai.

À lire aussiCe prototype d’éolienne flottante de 150 mètres va être assemblé à Brest

Une filière industrielle à construire en un temps record

C’est d’ailleurs l’une des particularités des éoliennes flottantes : leur conception permet un montage à quai, avant d’être acheminées en mer. À l’inverse, actuellement, les éoliennes offshore posées doivent être assemblées directement sur leur emplacement définitif.

Cet avantage, qui permet en théorie d’accélérer la cadence de construction, nécessite cependant des infrastructures portuaires et une logistique d’une autre échelle. Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un oeil aux projets qui ont été retenus dans le cadre de l’appel à projets.

Du côté de Cherbourg, on attend 30 millions d’euros d’investissement pour la construction d’un nouveau quai lourd de 140m à 160m de  long. À Brest, les travaux devraient permettre l’assemblage de flotteurs d’éoliennes de plusieurs dizaines de milliers de tonnes, puis leur mise à l’eau. Sur le Port de Nantes-Saint Nazaire, les travaux concernent la plateforme Eole, une vaste infrastructure industrielle dotée d’un quai de 530 mètres de long, et permettant le stockage et l’assemblage des éoliennes avec jusqu’à 5 flotteurs en attente.

À lire aussiÉolien flottant : pourquoi le futur parc Bretagne Sud est un énorme défi

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Kevin CHAMPEAUPar Kevin CHAMPEAUSuivez Révolution Énergetique sur GoogleNous suivre sur GoogleSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet éolien

EntreprisesActualitéTestsReportages

Éclipse du 12 août : RTE se prépare à une baisse soudaine de la production photovoltaïque

Solaire9 août 2026 

Annonce partenaire

Le gouvernement allemand souhaite freiner les renouvelables

Actualité8 août 2026 

L’État débourse 260 millions d’euros pour adapter les ports français aux éoliennes flottantes

Éolien8 août 2026 

Annonce partenaire

Une électrification trop lente coûtera cher prévient RTE

Actualité7 août 2026 

Annonce partenaire

La plus grande centrale solaire de France épargnée par les méga feux

Solaire7 août 2026 

Annonce partenaire

Les niveaux historiquement bas du Danube mettent à mal la sécurité énergétique européenne

Nucléaire6 août 2026 

Comment décarboner efficacement les logements par l’électrification ?

Actualité5 août 2026 

Ces centrales nucléaires européennes qui n’ont jamais démarré

Nucléaire5 août 2026 

Solaire résidentiel : la France fait toujours moins bien que ses voisins européens

Solaire4 août 2026 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 