Déchets radioactifs : la Belgique commence à construire des bunkers pour les stocker définitivement

Image de synthèse d'un bâtiment du futur site de stockage de déchets nucléaires belge / Image : ONDRAF.

L’énergie nucléaire produit des déchets qui doivent être gérés sans risque pour les populations. C’est d’abord une exigence éthique, valable bien sûr pour toute activité industrielle. C’est aussi aujourd’hui une exigence réglementaire. Notamment en Belgique, où des solutions doivent être trouvés. Et c’est dorénavant le cas pour les déchets de faible activité.

Comment sont stockés aujourd’hui les déchets radioactifs en Belgique ? Pour répondre à cette question, il faut rappeler que ces déchets sont classés en fonction de leur nocivité : l’exutoire ne sera pas le même en effet pour les déchets de combustible très radiotoxiques et à vie longue, par exemple, et les déchets de faible ou moyenne activité et à vie relativement courte.

Pour ces derniers, la Belgique les entrepose aujourd’hui conditionnés dans des fûts d’une tonne environ, qui sont placés dans un entrepôt temporaire. Il s’agit par exemple de filtres, de combinaisons, de masques ou de pièces métalliques, faiblement radioactifs. Cette situation perdure depuis les années 1980, mise en place lorsque leur décharge en mer fut interdite.

Deux collines pour résister aux siècles

La Belgique démarre aujourd’hui la construction d’une solution plus pérenne. Elle aura la forme de deux vastes bâtiments qui abriteront des bunkers en béton, qui rappellent le site de stockage de l’Aube, en France. Les fûts de déchets radioactifs seront tout d’abord regroupés dans de gros blocs de bétons rectangulaires, et ce à l’aide d’un processus entièrement mécanisé. Ces blocs seront ensuite emplis de mortier, et scellés définitivement. Ils seront finalement empilés dans les bunkers.

Cette période de remplissage durera environ 50 ans. Lorsque le stockage sera plein, sa toiture en acier sera démantelée et remplacée par une toiture permanente. Laquelle sera ensuite recouverte d’une couverture de cinq mètres d’épaisseur, laquelle sera végétalisée. La construction ainsi réalisée aura l’aspect d’une colline de 20 mètres de hauteur, et pourra résister aux éléments pendant plusieurs siècles. Le temps pour les déchets de voir leur radioactivité baisser à un niveau suffisamment bas pour être considérée comme négligeable. Et pour cela, il faudra attendre au moins 300 ans.

La Belgique progresse donc dans le traitement de ses déchets nucléaires. En ce qui concerne les déchets de très haute activité et à vie longue, les options restent moins définies, toutefois. La Belgique a opté aujourd’hui pour le stockage géologique profond, mais n’a pas encore arrêté la conception qui sera retenue.