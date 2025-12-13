électricité gratuite

Foisonnement éolien

EPR de Flamanville

Couleurs hydrogène

AccueilNucléaireDes gigawatts à gogo : la France a (encore) battu son record d’exportation d’électricité

Des gigawatts à gogo : la France a (encore) battu son record d’exportation d’électricité

NucléaireÉolien
Photo de l'auteur
Par Hector PIETRANIPublié le 13 décembre 2025
Une ligne 400 kV / Image : Révolution Energétique (modifiée).

Une puissance maximale de 20 983 mégawatts exportés vers nos voisins européens à un tarif assez élevé : voilà le record qu’a battu la France le dimanche 7 décembre, à la faveur de températures clémentes.

Le 7 décembre, journée grise sur l’Hexagone, avec du vent et des températures clémentes. Qui aurait pu prédire que cette journée allait entrer dans l’histoire comme la journée où la France a exporté plus de 20 GW instantanés d’électricité à nos voisins européens ? Sur le site Eco2mix, un outil de RTE pour suivre les données de consommation, entre autres, nous nous sommes plongés dans cette journée particulière qui a poussé la France à ouvrir les vannes de l’export.

D’abord, une demande anticipée en dessous de la demande qui s’est effectivement manifestée sur le réseau à 21h45. Un écart de plus d’un gigawatt par rapport aux prévisions J-1, une demande supérieure par rapport à la prévision du jour J. À cette heure-là, en miroir, la production française était dominée par 50 GW de nucléaire, 15 GW d’éolien et 7 GW d’hydroélectricité. Une production largement excédentaire, le nucléaire à lui seul aurait pu suffire.

La France fournit de l’électricité au moment le plus rentable pour elle

À 21h45, l’Allemagne et la Belgique manquaient d’électricité : 7 GW leur ont été adressés. Contrairement au pic solaire espagnol du même jour qui a transité par la France et ajouté un solde importateur, tous les pays ont, à 21h45, importé au moins presque 3 GW, totalisant un record de 20 983 MW. C’est exclusivement un solde exportateur, les importations ce soir-là étaient nulles.

Par leur grande pénétration renouvelable, nos voisins nous fournissent de l’électricité souvent peu chère, en journée. Ce soir-là, alors que les prix spot français étaient à 78 €/MWh, les électrons partaient à destination des zones de prix à notamment 82 €/MWh (Allemagne), 112 €/MWh (Espagne) et 114 €/MWh (Autriche).

Un record permis par le nucléaire, l’éolien et une faible demande nationale

En bonus, l’électricité était ce jour-là très largement décarbonée à 17 g CO2eq/kWh. Il restait tout de même une fine bande de production à partir de gaz à 1 436 MW. Une électricité plutôt chère, peu carbonée, poussée par le nucléaire et l’éolien a été exportée ce jour-là, le fruit d’une demande atone conjoncturelle qui peine à décoller, poussant RTE à revoir son bilan prévisionnel au vu des surcapacités actuelles.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Hector PIETRANIPar Hector PIETRANISuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet nucléaire

EntreprisesActualitéTestsReportages

Des gigawatts à gogo : la France a (encore) battu son record d’exportation d’électricité

Nucléaire13 décembre 2025 

Annonce partenaire

Hyper électrification, révolution agricole : la Stratégie nationale bas-carbone enfin publiée

Actualité12 décembre 2025 

L’arche de confinement de Tchernobyl n'est plus efficace suite à une attaque de drone

Nucléaire12 décembre 2025 

Annonce partenaire

Noël : 5 idées cadeau pour les geeks de l'énergie

Actualité11 décembre 2025 

Annonce partenaire

Stockage d'électricité : comment la puissance installée en Europe va doubler d'ici 2030

Actualité11 décembre 2025 

Annonce partenaire

L'électricité émet de moins en moins de CO2 en Europe

Nucléaire10 décembre 2025 

La France ne s'électrifie pas suffisament et c'est un gros problème

Nucléaire10 décembre 2025 

Déchets nucléaires : le projet Cigéo reçoit un avis favorable de l'ASNR

Nucléaire9 décembre 2025 

Il fait trop chaud et les centrales électriques ont le pied sur la pédale de frein

Nucléaire9 décembre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 