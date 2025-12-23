électricité gratuite

Foisonnement éolien

EPR de Flamanville

Couleurs hydrogène

AccueilProduire de l'énergie bas-carboneDétaxer l'électricité, encourager les pompes à chaleur et voitures électriques : ils veulent hyper-électrifier la France

Détaxer l'électricité, encourager les pompes à chaleur et voitures électriques : ils veulent hyper-électrifier la France

Photo de l'auteur
Par Hector PIETRANIPublié le 23 décembre 2025
Illustration : Getty.

L’Union française de l’électricité (UFE), principal lobby de l’électron dans l’Hexagone, a présenté ses mesures pour accélérer l’électrification des usages : pouvoir d’achat, solutions, égalité avec les fossiles, tout est passé en revue.

L’Union française de l’électricité a présenté, le 22 décembre, un plan pour électrifier la France. Dix piliers, plus de cinquante mesures, le lobby étale sa liste de Noël alors que le gouvernement travaille sur un grand plan d’électrification. L’UFE veut que soit lancée une campagne nationale « 2026, l’année de l’électrification des usages », pour mettre en avant les bénéfices économiques et écologiques des pompes à chaleur et véhicules électriques.

Alors que les ventes de PAC reculent, que la fin de la vente des véhicules thermiques à 2035 a été ajournée, le lobby recommande au politique la nomination d’un ambassadeur dédié à l’électrification en Conseil des ministres. Dans la continuité de cette campagne, l’idée serait de lancer une « loi Evin anti-fossiles », pour limiter la visibilité des énergies fossiles.

Pour faciliter l’accès aux informations et aides disponibles, l’UFE suggère la création d’une plateforme unique regroupant dispositifs nationaux et locaux ainsi qu’un calculateur en ligne pour aider les ménages à décider, qu’ils estiment les économies financières et les réductions d’émissions associées aux différentes solutions électriques auxquelles ils ont accès.

À lire aussiLa France ne s’électrifie pas suffisament et c’est un gros problème

Détaxer l’électricité ?

Comment rendre les solutions électriques plus compétitives ? L’UFE propose la réduction de la fiscalité sur l’électricité, la garantie d’une parité de prix avec les alternatives fossiles via des dispositifs d’aides ciblés et l’instauration d’une trajectoire pluriannuelle des aides pour assurer visibilité et pérennité des investissements. Éviter le scénario MaPrimeRénov’, en somme. Une task-force sur les certificats d’économies d’énergie serait chargée d’identifier de nouveaux gisements d’électrification, notamment dans la mobilité.

Avec quels moyens ? L’UFE propose un compte d’affectation spéciale alimenté par les recettes carbone et le malus automobile, le déploiement de « contrats de passage à l’électrique » pour limiter le reste à charge des ménages et collectivités et la création d’accords tripartites pour les grands projets industriels. Les aides sectorielles seraient liées et bonifiées dans le temps pour encourager les parcours globaux d’électrification, pas simplement les actes monotâches.

À lire aussiAides à la rénovation énergétique : est-ce la fin de MaPrimeRénov’ ?

Un permis de conduire électrique

Comment se déplacer ? l’UFE souhaite généraliser le « permis de conduire électrique » et le leasing social pour véhicules électriques, faciliter l’accès aux véhicules d’occasion et étendre les bornes de recharge pilotables, y compris dans le résidentiel collectif. Pour la rénovation, le plan du lobby propose un schéma directeur des pompes à chaleur, un leasing social, un fonds obligataire vert et un bonus-malus fiscal pour inciter les propriétaires bailleurs à rénover les logements les plus énergivores.

L’État et les collectivités sont également invités à redoubler d’efforts : recensement des formations, planification de la sortie des énergies fossiles pour les bâtiments publics et renforcement des flottes publiques électriques sont au menu. L’UFE termine ses recommandations par la formation des professionnels de la mobilité et de la construction, la création de centres d’expertise et l’intégration de l’électrification dans les cursus scolaires et universitaires ainsi que l’organisation de hackathons pour stimuler l’innovation industrielle.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Hector PIETRANIPar Hector PIETRANISuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet produire de l'énergie bas-carbone

EntreprisesActualitéTestsReportages

Détaxer l'électricité, encourager les pompes à chaleur et voitures électriques : ils veulent hyper-électrifier la France

Actualité23 décembre 2025 

Annonce partenaire

La future ligne à très haute tension près de Marseille validée par l'Etat malgré les oppositions

Actualité22 décembre 2025 

Voici la consommation réelle des guirlandes lumineuses de noël

Actualité19 décembre 2025 

Annonce partenaire

Ce système stockera de la chaleur pendant des mois grâce à 1000 sondes géothermiques

Géothermie22 décembre 2025 

Annonce partenaire

L'hydroélectricité sous pression face à l’essor de l'éolien et du solaire

Hydraulique21 décembre 2025 

Annonce partenaire

Transmission d'électricité par laser : un nouveau record de distance battu

Actualité21 décembre 2025 

Ces 8 nouvelles autoroutes énergétiques qui vont traverser l'Europe

Actualité20 décembre 2025 

Pourquoi l'électricité n'est pas gratuite pour les consommateurs alors que les prix sont parfois négatifs ?

Solaire20 décembre 2025 

Le plan secret d'EDF pour remplacer fioul, gaz et pétrole par de l'électricité en France

Actualité19 décembre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 