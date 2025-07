DJI améliore sa batterie LFP pour une recharge encore plus rapide

La batterie DJI Power-1000 / Image : DJI

Il ne s’agit pas d’une nouveauté, mais plutôt d’une évolution. Le fabricant chinois DJI présente une copie améliorée de sa batterie portative, destinée à un usage pour la maison comme pour les voyages.

Si on vous parle de la marque chinoise DJI, vous aurez sans doute en tête l’image de ces drones grands publics qui sont désormais légions sur les sites touristiques. Pourtant, l’activité de l’entreprise ne se résume pas aux engins à 4 hélices. Celle-ci multiplie les produits avec un lien, de près ou de loin, avec le monde de l’image : stabilisateurs, caméras miniatures et autres microphones.

Dans cette lignée, le fabricant a présenté, en avril 2024, la DJI Power 1000 une batterie LFP de 1024 Wh, venant concurrencer directement des grands noms du secteur comme EcoFlow ou Bluetti. Un an plus tard, l’entreprise présente désormais une version améliorée, qui se veut séduisante par bien des aspects.

Commençons par ses caractéristiques. Si cette V2 affiche la même capacité de stockage de 1024 Wh, elle profite d’une puissance légèrement en hausse avec une sortie stable de 2600W. En parallèle, DJI promet un temps de recharge plus court avec :

0% à 80% en 37 minutes,

0 à 100% en 56 minutes.

En outre, cette nouvelle version promet une fiabilité accrue avec l’encapsulation du BMS, le système de gestion de la batterie. Cela lui permet de continuer de fonctionner, même sous la pluie ou en cas de brouillard. Elle conserve également sa durée de vie de 10 ans, et ses 80% de capacité de recharge après 4000 cycles.

À lire aussi

Test Ecoflow Stream Ultra : la batterie solaire qui ne fait aucun cadeau au réseau

Une batterie taillée pour les pilotes de drone

Avec cette nouvelle version, DJI propose donc une batterie polyvalente, capable de servir pour du camping, du bricolage ou comme module de secours à la maison. Elle est d’ailleurs équipée d’un mode ASI (Alimentation sans interruption) qui permet une réalimentation en seulement 0,01 seconde en cas de coupure de courant.

Néanmoins, elle reste avant tout taillée pour les amateurs de belles images. Ainsi, son poids est relativement raisonnable, compte tenu de ses capacités. Avec ses 14 kg et ses poignées, elle peut être transportée facilement, et permettre la recharge d’un drone compatible en seulement 30 minutes. DJI explique ainsi que la Power 1000 V2, accompagnée de 3 batteries de drone, permettent une journée entière de vol sans interruption.

Côté recharge, il y a le choix. Outre le branchement sur une prise 220V, il est possible de la recharger via des panneaux solaires ou via l’alternateur d’une voiture. Pour cela, il faudra néanmoins investir dans un chargeur DJI Power dédié. Il existe même un modèle de 1,8 kW, qui permet une recharge en seulement 40 minutes.