Conso réelle climatiseur

Blackout en Espagne

Test batterie solaire

EDF

Panneau solaire occasion

AccueilSolaireÉlectricité, chauffage et eau chaude solaire toute l'année : voici la première pompe à chaleur solarothermique française

Électricité, chauffage et eau chaude solaire toute l'année : voici la première pompe à chaleur solarothermique française

Solaire
Photo de l'auteur
Par Hugo LARAPublié le 12 septembre 2025
Image : DualSun, modifiée par RE.

Basée en France, DualSun lance une pompe à chaleur couplée à des panneaux solaires hybrides. L’ensemble permettrait de couvrir jusqu’à 80 % des besoins énergétiques annuels d’une maison, en produisant simultanément de l’eau chaude, du chauffage et de l’électricité.

L’entreprise marseillaise spécialisée dans les panneaux solaires hybrides DualSun va commercialiser une pompe à chaleur solarothermique, un type d’appareil très peu répandu mais aux multiples avantages. Baptisée DualSun Max, la solution est plébiscitée par son dirigeant, Jérôme Mouterde, qui la présente sur le réseau social Linkedin.

Le concept est relativement simple sur le papier : des panneaux solaires hybrides posés en toiture produisent simultanément de l’électricité et de la chaleur. Alors que l’électricité est injectée sur le réseau domestique, la chaleur est transportée par un fluide circulant dans une canalisation jusqu’à une pompe à chaleur eau/eau. Cette dernière produit ensuite de l’eau chaude sanitaire et de l’eau chaude destinée aux radiateurs à partir de la chaleur captée par les panneaux. Par ailleurs, l’électricité nécessaire au fonctionnement de la pompe à chaleur provient tout ou partie de la production des panneaux. Le système pourrait « couvrir jusqu’à 80 % des besoins énergétiques de nos maisons : chauffage, eau chaude, électricité » promet Jérôme Mouterde.

Une pompe à chaleur rare, fabriquée en France

La pompe à chaleur est fabriquée en France par Arkteos, sur son site de Guérande (Loire-Atlantique). Il s’agit du modèle Invelia, qui a été spécialement adapté pour DualSun. Outre sa capacité à produire de la chaleur jusqu’à -15 °C extérieurs selon l’entreprise, elle présente l’avantage d’être dépourvue d’unité extérieure. Un argument face aux pompes à chaleur air/air et air/eau, qui puisent leur énergie exclusivement dans l’air ambiant et doivent impérativement disposer d’un groupe extérieur. Il n’y a donc, à priori, aucun risque de givrage, de nuisance sonore ni de rejet d’air froid vers le voisinage.

La DualSun Max se prépare à vivre son premier hiver. Un baptême du feu, la solution ayant été conçue pour fonctionner toute l’année à partir de l’énergie solaire, qui est traditionnellement discrète durant la saison froide. La marque devrait communiquer davantage d’informations sur sa pompe à chaleur solarothermique fin septembre, à l’occasion d’un évènement pour « célébrer l’arrivée de l’hiver », prévu fin septembre sur le site de production d’Arkteos.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Hugo LARAPar Hugo LARARédacteur en chefSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet solaire

EntreprisesActualitéTestsReportages

Le deuxième parc éolien flottant de France est au complet

Éolien12 septembre 2025 

Annonce partenaire

Électricité, chauffage et eau chaude solaire toute l'année : voici la première pompe à chaleur solarothermique française

Solaire12 septembre 2025 

Pourquoi ce géant de l'énergie abandonne l'éolien en mer en France

Éolien12 septembre 2025 

Annonce partenaire

Pour la première fois, les panneaux solaires ont été la plus grande source d'électricité d'Europe

Solaire11 septembre 2025 

Annonce partenaire

Aussi puissant que 4 réacteurs nucléaires : le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique est en service

Hydraulique11 septembre 2025 

Annonce partenaire

Il gagne contre DC Comics et conserve le nom de son outil de diagnostic pour batteries

Actualité11 septembre 2025 

Nucléaire : il n’a jamais produit autant d’électricité qu’en 2024 dans le monde

Nucléaire10 septembre 2025 

TVA à 5,5% sur les panneaux solaires : l’arrêté publié in extremis

Solaire10 septembre 2025 

Des robots humanoïdes qui fabriquent des batteries : l'ambition folle du quatrième master plan de Tesla

Actualité10 septembre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 