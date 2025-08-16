Éolien offshore : Orsted chute (encore) en bourse

Vue du parc éolien en mer Sunrise Wind / Image : Orsted

Ébranlé par les décisions de Donald Trump, en début d’année, le secteur de l’éolien offshore peine à retrouver de la stabilité. Preuve de ce climat instable : l’action du groupe danois Ørsted vient de perdre 28% en quelques heures, après l’annonce d’une augmentation de capital.

Véritable mastodonte du secteur énergétique mondial, Ørsted traverse pourtant une période complexe. Le géant danois vient de voir son action chuter en bourse, tandis qu’il tente de trouver une solution pour rester à flot malgré les déconvenues et les difficultés financières.

À l’origine de cette chute, il y a la récente annonce d’une augmentation de capital de près de 8 milliards de dollars. Celle-ci a pour objectif de renforcer la structure financière de l’entreprise, et lui apporter plus de flexibilité pour faire face aux quelque 8,1 GW de parcs éoliens offshore actuellement dans les cartons, et qui devraient se concrétiser dans les 3 prochaines années. Il faut dire que le secteur éolien a été largement malmené au cours des dernières années. Celui-ci a, notamment, été particulièrement impacté par l’inflation et la hausse du coût des matières premières. Surtout, l’hostilité affichée de Donald Trump envers le secteur de l’éolien n’a fait que renforcer l’instabilité du secteur.

Sunrise Winds, au coeur des problèmes de Ørsted

Pour Ørsted, c’est le projet de parc Sunrise Wind qui cristallise ces difficultés. Ce parc de 924 MW devait initialement être mis en service à partir de 2026, au large des côtes new-yorkaises. À l’origine, ce parc était financé à part égale entre Ørsted et Eversource. Mais en juillet dernier, l’énergéticien danois a racheté la part d’Eversource pour devenir l’unique porteur du projet.

Cependant, le projet fait face à de nombreuses difficultés qui ont conduit à une forte dépréciation de sa valeur. Parmi ces difficultés, on retrouve des retards – surtout sur la chaîne d’approvisionnement -, une hausse des taux d’intérêts ou encore une dépréciation sur les baux des fonds marins. Dans ce contexte, Ørsted n’a pas pu revendre une partie de ses capitaux pour améliorer sa situation financière, et s’est vu contraint de limiter ses investissements dans plusieurs projets. C’est notamment pour cette raison que le groupe s’est retiré du projet Hornsea le 4 mai dernier.

La hausse de capital annoncée le 11 août devrait être utilisée aux deux-tiers pour financer entièrement le projet Sunrise Wind. Pour l’heure, il semblerait que le projet, qui pourrait produire l’équivalent de la consommation de 600 000 habitants de Big Apple, soit toujours rentable. Mais Ørsted va devoir veiller pour maintenir cette rentabilité. Désormais, la mise en service du parc est prévue pour le deuxième semestre 2027.