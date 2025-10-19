Étrange : cette centrale solaire flottante utilise des panneaux verticaux

La centrale solaire flottante verticale de Gilching en Allemagne / Image : Bayka.

Les centrales solaires flottantes sont désormais courantes, mais il est très rare d’en voir équipées de panneaux installés verticalement. Une entreprise allemande a pensé à une telle configuration et vient de lancer une installation de ce genre à l’échelle du mégawatt.

Sinn Power, spécialisée dans les énergies renouvelables, a développé des panneaux solaires pensés pour une application flottante, une technologie qu’elle a baptisée « Skipp-Float ». Avec ces modules, l’entreprise a créé ce qui serait, selon elle, la plus grande centrale photovoltaïque flottante au monde équipée de panneaux orientés verticalement. Mise en service récemment, l’installation se situe sur un lac de gravière à Gilching, en Bavière, dans le sud de l’Allemagne.

La centrale se compose de 2 500 panneaux pour une puissance totale de 1,87 MW et une production annuelle estimée à 2 GWh. Comme toutes les installations solaires verticales orientées est-ouest, elle offre une production mieux répartie sur la journée, avec deux pics : le matin et le soir. Cette configuration réduit le besoin de stockage, puisque la production coïncide davantage avec les périodes de forte consommation.

Selon Sinn Power, ce qui distingue la technologie Skipp-Float, c’est sa résistance aux tempêtes et aux vents. Chaque panneau est suspendu par un système de câbles et de contrepoids, lui permettant de s’incliner légèrement sous l’effet du vent et de laisser passer l’air. Cette flexibilité limite la pression sur la structure et réduit ainsi les risques de casse.

Une installation compacte

Sinn Power envisage déjà une deuxième phase de 1,7 MW sur le même lac. Cette extension a été envisageable surtout parce qu’en termes d’espace, l’entreprise dispose encore d’une grande marge disponible pour agrandir l’installation tout en restant dans le cadre légal.

En Allemagne, la loi sur la gestion des eaux autorise une occupation maximale de 15 % de la surface d’un plan d’eau pour des installations flottantes. Or, la première phase de la centrale n’utilise que 4,65 % du lac. La disposition verticale des panneaux a permis de maximiser l’espace : l’espacement entre deux rangées n’est que d’environ quatre mètres, et la surface totale de l’installation se limite à 13 000 m². Pour des modules horizontaux, une puissance équivalente aurait nécessité 18 000 mètres carrés (comparaison basée sur la taille et la puissance de la centrale solaire flottante d’Akuo Energy en Piolenc, dans le Vaucluse).