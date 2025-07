Exploiter la géothermie sans creuser ? Voilà comment c'est possible

Un parking parisien équipé du système géothermique Enerdrape / Image : Enerdrape.

Profiter de la chaleur de la terre sans creuser, c’est possible. Une startup Suisse a mis au point un système d’échangeur pouvant être installé dans presque n’importe quel édifice souterrain. Un immeuble parisien vient d’être équipé de cette technologie.

La géothermie est souvent considérée comme une solution prometteuse pour produire de la chaleur à l’échelle des bâtiments. Néanmoins, elle peine à se démocratiser, la faute aux coûteux investissements qu’elle nécessite. Face à cette réalité, la startup Enerdrape, issue de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, a cherché à mettre au point une solution technique permettant de profiter de l’énergie de la terre, sans nécessiter de forage.

Des échangeurs thermiques dans les parkings souterrains

La solution mise au point prend la forme d’un panneau en aluminium faisant office d’échangeur thermique, dont la fabrication peut être industrialisée. Ces panneaux, modulaires et faciles à installer, sont installés dans les structures souterraines comme les parkings. Un liquide serpente dans ces panneaux, et récupère l’énergie géothermique peu profonde, ainsi que l’énergie résiduelle présente dans l’air.

Si plusieurs projets sont en cours de développement en Suisse, un immeuble du 11e arrondissement de Paris vient d’être équipé de ces panneaux. Au total, 145 panneaux ont été installés dans le parking souterrain, et permettent de préchauffer le circuit primaire d’une pompe à chaleur, grâce à de l’eau glycolée. Au total, le circuit ne nécessite que 1 mètre cube de liquide pour une surface d’échange de 142 mètres carrés.

Démocratiser la géothermie en milieu urbain

En France, les projets géothermiques se multiplient notamment pour le chauffage de sites de grande envergure. Mais en milieu urbain, leur utilisation reste encore anecdotique, notamment à cause des contraintes techniques engendrées. En règle générale, les installations envisagées peuvent atteindre des profondeurs de plusieurs dizaines à plus milliers de mètres. Ainsi, les forages réalisés pour la rénovation du système de chauffage et de climatisation de l’Élysée atteignent presque 2 km, pour atteindre des températures d’eau pouvant atteindre les 85 °C.

Moins efficace, le système proposé par Enerdrape reste bien moins onéreux, et permet raisonnablement de limiter les besoins en énergie d’un système de chauffage, voire même de rafraîchissement.