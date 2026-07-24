Nos tests

Foisonnement éolien

Autoconsommation solaire

AccueilTransporter l'énergie bas-carboneExplosion d'un transformateur : les salariés de RTE alertent sur l’état du réseau électrique français

Explosion d'un transformateur : les salariés de RTE alertent sur l’état du réseau électrique français

Photo de l'auteur
Par Hector PIETRANIPublié le 24 juillet 2026
L'explosion du transformateur d'Ergué-Gabéric / Image : Damien Abolivier.

Après l’explosion d’un transformateur en Bretagne fin juin en pleine canicule, les salariés de RTE ont choisi d’exercer leur droit d’alerte.

Le 23 juin dernier, un rare incident s’est produit en Bretagne : deux transformateurs condensateurs de tension (TCT) ont explosé dans un poste électrique de 225 000 volts à Ergué-Gabéric près de Quimper. Aucune victime mais tout de même 119 000 foyers qui se sont retrouvés privés d’électricité.

Quelques jours plus tard, les représentants du personnel de RTE Maintenance ont décidé de pousser un coup de gueule et d’alerter sur un « danger grave et imminent ». Ils demandent à mieux tracer les incidents survenus pendant les deux canicules, cartographier les équipements sensibles à la chaleur et à réévaluer les mesures de sécurité autour des installations à risque. « Nous voulons mettre l’employeur face à ses responsabilités », expliquent les représentants syndicaux devant la « fragilisation globale des conditions de sûreté d’exploitation ».

À lire aussiPourquoi le réseau électrique français commande des milliers de transformateurs ?

Des équipements vieillissants, mais un plan en préparation

Alors qu’est-ce qu’un TCT ? Ce sont des transformateurs condensateurs de tension. Ils mesurent la tension sur les lignes électriques et la surveillent. Leur isolation repose sur de l’huile et du papier qui se dégradent avec le temps. Lors de fortes chaleurs, l’humidité peut s’y immiscer et créer des décharges électriques. Cette explosion pourrait ne pas être un cas isolé, car 500 équipements de ce type sont encore en service en France.

C’est faible par rapport aux actifs sous gestion de RTE, qui exploite plus de 100 000 kilomètres de lignes haute et très haute tension et près de 2 700 postes électriques, mais ils sont révélateurs, pour les syndicats, du vieillissement des infrastructures et de leur non-adaptation à la chaleur. Évidemment, la direction de RTE juge marginal le risque que cela survienne à nouveau même si des équipements ont dû être déconnectés préventivement, reconnaît-elle.

RTE prévoit, de toute manière, d’investir dans la modernisation de son réseau avec un méga plan. Aussi, pour l’adapter au réchauffement climatique, avec 100 milliards d’euros au total.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Hector PIETRANIPar Hector PIETRANISuivez Révolution Énergetique sur GoogleNous suivre sur GoogleSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet transporter l'énergie bas-carbone

EntreprisesActualitéTestsReportages

Explosion d'un transformateur : les salariés de RTE alertent sur l’état du réseau électrique français

Actualité24 juillet 2026 

Annonce partenaire

déploiement mode AI en france restons en contact

Face à l'IA de Google, nous parions sur notre communauté

Actualité23 juillet 2026 

0,006 € le kilowattheure : la révision du tarif agent d'EDF fait débat

Actualité22 juillet 2026 

Annonce partenaire

Panneaux solaires sur les rails : la SNCF réalise un premier test

Solaire21 juillet 2026 

Annonce partenaire

Les énergies renouvelables seraient bien parmi les moins chères, même avec leurs coûts « cachés »

Éolien21 juillet 2026 

Annonce partenaire

La centrale de Civaux peut produire de l’électricité pendant la canicule

Nucléaire20 juillet 2026 

Le prix de l’électricité va bien augmenter au 1er août 2026

Actualité19 juillet 2026 

Cette carte interactive de la France dévoile les régions qui ne peuvent plus accueillir d'ENR

Éolien19 juillet 2026 

Canicule : le DPE ne sert à rien pour le confort d'été, ou presque

Actualité18 juillet 2026 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 