électricité gratuite

Foisonnement éolien

EPR de Flamanville

Couleurs hydrogène

AccueilStocker l'énergieFabriquer de nouvelles batteries en recyclant les anciennes : le défi de cette start-up française

Fabriquer de nouvelles batteries en recyclant les anciennes : le défi de cette start-up française

Photo de l'auteur
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 10 novembre 2025
Des cellules de batterie au sodium / Image : Tiamat.

Si la gestion des batteries en fin de vie pourrait être considérée comme une contrainte, deux startups françaises ont décidé d’en faire une force pour dynamiser la filière européenne de production de batteries chimiques. Au cœur de cette ambition : le recyclage des batteries de type sodium-ion. 

Voilà maintenant huit ans que Tiamat travaille d’arrache-pied pour développer et industrialiser la technologie des batteries sodium-ion. Spin-off du CNRS, la startup française y voit un potentiel énorme grâce à une composition sans lithium ni cobalt, ainsi qu’une grande stabilité chimique et thermique.

Tiamat a franchi des étapes importantes du développement, et a même lancé un produit grand public équipé de sa technologie, à savoir une visseuse portative commercialisée chez Leroy Merlin. Actuellement, l’entreprise construit son usine de production à Amiens, qui devrait produire environ 1 million de batteries dès 2027, et atteindre les 5 GWh de production de batteries par an à long terme.

Pour autant, l’entreprise ne compte pas s’arrêter à la simple production de batteries et veut construire un véritable écosystème circulaire, permettant le recyclage de ses propres batteries pour en produire de nouvelles. Pour y parvenir, Tiamat s’est associé à une autre startup française qui a le vent en poupe : Mecaware.

À lire aussiVoici la plus grande batterie sodium-ion d’Europe

Procédé NaCRe : objectif circularité

La startup Mecaware a pour vocation de récupérer des matériaux stratégiques grâce au recyclage de batteries. L’entreprise a notamment développé une technologie brevetée qui permet l’extraction de métaux comme le lithium, le cobalt ou le manganèse en circuit fermé, sans produit d’effluents polluants et sans apport énergétique particulier.

Les deux entreprises françaises ont donc décidé d’unir leurs forces autour d’un projet intitulé « Procédé NaCRe ». Ce projet vise à développer un procédé de recyclage adapté aux batteries sodium-ion. Prometteur, il a notamment été retenu pour un appel à projets FEDER (Fonds européen de développement régional) Hauts-de-France.

Les deux entreprises espèrent mettre en service un démonstrateur dès septembre 2026, et finaliser les études technico-économiques d’ici aout 2027. Si tout va bien, un projet pilote pourrait être construit à l’horizon 2030, avec une capacité de production de 17 tonnes de matériaux par an. À terme, le procédé NaCRe devrait intégrer l’usine Tiamat d’Amiens pour produire de nouvelles batteries à partir de sodium recyclé.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Kevin CHAMPEAUPar Kevin CHAMPEAUSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet stocker l'énergie

EntreprisesActualitéTestsReportages

Le Maroc va abandonner le charbon de son mix électrique d’ici 2040, mais à une condition

Énergies fossiles10 novembre 2025 

Annonce partenaire

Fabriquer de nouvelles batteries en recyclant les anciennes : le défi de cette start-up française

Actualité10 novembre 2025 

Projets non pourvus, suppressions d'emplois : l'éolien en mer en difficulté, la filière tire la sonnette d’alarme

Éolien9 novembre 2025 

Annonce partenaire

La plus grande centrale solaire au monde se trouvera aux Philippines

Solaire9 novembre 2025 

Annonce partenaire

Cette nouvelle puce pourrait diviser par 1000 la consommation de l'intelligence artificielle

Actualité8 novembre 2025 

Annonce partenaire

Faire le plein de sa voiture avec de la poudre d'aluminium ? Ce sera possible selon cette startup

Actualité8 novembre 2025 

Cette éolienne française produit de l'électricité grâce à l’effet Magnus

Éolien7 novembre 2025 

Investir 460 milliards d'euros, sabrer les coûts de fonctionnement : le patron d'EDF face au défi de la rentabilité

Nucléaire7 novembre 2025 

Un kit solaire prêt à brancher à 339 € : Zendure casse les prix pour le Black Friday

Solaire6 novembre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 