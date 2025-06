Finalement, il n'y aura pas de nouveaux puits de pétrole en Gironde

Un forage pétrolier en Gironde / Image : Google Maps.

Le verdict est finalement logique. Le préfet de Gironde vient d’annoncer un refus concernant la création de 8 nouveaux puits de pétrole, dans la forêt de la Teste-de-Buch.

C’est la fin d’un feuilleton qui aura duré plusieurs mois. Etienne Guyot, le préfet de Gironde, a signé un arrêté refusant l’autorisation de forer, puis d’exploiter, 8 nouveaux puits pétroliers par l’entreprise canadienne Vermilion. Selon le préfet, l’ouverture de ces nouveaux puits de pétrole serait en contradiction avec l’urgence climatique et les objectifs de la France en matière de réchauffement climatique.

De son côté, Vermilion avait avancé l’argument selon lequel l’ouverture de ces nouveaux puits de pétrole permettrait une utilisation d’hydrocarbures en circuits courts, réduisant ainsi leur impact environnemental. En décembre 2023, Christophe Béchu, alors ministre de l’Environnement, était allé dans le même sens en déclarant que « ce n’est pas plus mal qu’il vienne d’ici plutôt que de le faire venir du bout du monde ». Néanmoins, à son arrivée au poste de ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher avait indiqué être contre la création de ces nouveaux puits à titre personnel.

De nouveaux puits de pétrole malgré la loi de 2017

En décembre 2017 était adoptée une loi sur l’arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures sur le territoire français d’ici 2040. Mais malgré cette loin et la récente interdiction des 8 puits de pétrole évoqués, l’exploitation pétrolière continue de suivre son cours en France. Une enquête du média d’investigation Disclose a ainsi comptabilisé pas moins de 47 autorisations de forage en France depuis 2017 sur l’ensemble du territoire, sur ces 47 autorisations, 19 sites seraient d’ores et déjà en service.

Une ouverture de concession de 105 km² serait même, actuellement, en cours d’étude à Saint-Just-Sauvage, dans la Marne. En cas d’ouverture, elle deviendrait l’une des concessions pétrolières les plus vastes de France métropolitaine.