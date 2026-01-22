Nos tests

Foisonnement éolien

Autoconsommation solaire

AccueilSolaireIl n'y aura plus d'argent dans les panneaux solaires de ce fabricant chinois

Il n'y aura plus d'argent dans les panneaux solaires de ce fabricant chinois

Solaire
Photo de l'auteur
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 22 janvier 2026
Illustration : Getty, modifiée par RE, avec IA.

Composant essentiel des panneaux photovoltaïques, l’argent a un défaut majeur : c’est un matériau rare et de plus en plus cher. Pour maintenir une production toujours plus importante de panneaux, l’un des plus grands fabricants au monde a pris une décision radicale : supprimer l’argent de ses modèles photovoltaïques. 

Le fabricant LONGi vient d’annoncer vouloir entièrement remplacer l’argent de ses panneaux solaires par du cuivre dès le deuxième trimestre 2026. Cette annonce fait suite à une montée considérable du cours de l’argent. Ce dernier se fait de plus en plus rare tandis que la pression industrielle augmente, en particulier pour la fabrication de panneaux photovoltaïques. En parallèle, il reste une valeur refuge particulièrement recherchée dans un contexte géopolitique incertain. Sa valeur, relativement stable entre 2021 et 2023, restait sous la barre des 25 dollars. Mais depuis, elle ne fait qu’augmenter. 2025 a été marquée par une envolée historique atteignant un record de 89 dollars en ce début d’année.

Une étude récente a d’ailleurs été menée sur le sujet par l’université de Gand et le centre de recherche d’Engie. Les chercheurs ont constaté que la demande mondiale d’argent pourrait atteindre près de 50 000 tonnes d’ici la fin de la décennie, alors que les capacités de production pourraient ne pas dépasser les 34 000 tonnes. Dans ce contexte, difficile d’imaginer une baisse de la valeur de l’argent.

À lire aussiRécupérer 97 % de l’argent des panneaux solaires sans utiliser d’acide, c’est possible

Remplacer l’argent par du cuivre, un véritable défi technologique

Du fait de cette hausse de prix, selon BloombergNEF, l’argent représenterait actuellement 14% du prix d’un panneau photovoltaïque contre seulement 5 % il y a 2 ans.

Pour éviter ce coup, LONGi a choisi de recourir au cuivre. En plus d’être 3 000 fois plus disponible et 100 fois moins cher que l’argent, le cuivre a l’avantage de présenter une conductivité électrique similaire. Néanmoins, il a deux inconvénients principaux. D’abord, sa réactivité chimique et physique peut altérer les propriétés électriques du silicium, pouvant ainsi réduire les performances des cellules photovoltaïques. En parallèle, le cuivre est beaucoup plus sujet à l’oxydation et à la corrosion que l’argent, ce qui pose des problèmes pour la longévité des panneaux.

LONGi a l’avantage de produire des cellules à contact arrière qui sont compatibles avec l’utilisation exclusive de cuivre. Néanmoins, les cellules TOPcon, qui sont les plus répandues, ne sont pas (encore) adaptées à une fabrication sans argent.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Kevin CHAMPEAUPar Kevin CHAMPEAUSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet solaire

EntreprisesActualitéTestsReportages

Il n'y aura plus d'argent dans les panneaux solaires de ce fabricant chinois

Solaire22 janvier 2026 

Annonce partenaire

Les barrages français n'ont jamais été aussi proches de sortir de l’impasse

Hydraulique21 janvier 2026 

Construire 10 000 MW de centrales au gaz : le projet fou de l'Allemagne approuvé par l'Europe

Énergies fossiles21 janvier 2026 

Annonce partenaire

Le grisou des anciennes mines françaises chauffera des milliers de logements

Actualité20 janvier 2026 

Annonce partenaire

Ces usines géantes de stockage d'électricité d'EDF ont battu un nouveau record en 2025

Nucléaire20 janvier 2026 

Annonce partenaire

L'énergie solaire a boosté la production électrique européenne en 2025

Solaire19 janvier 2026 

2050 ou 2150 : lequel de la Chine ou des USA atteindra le 100 % énergies renouvelables en premier ?

Solaire19 janvier 2026 

Pourquoi l’électricité est moins propre alors que les énergies renouvelables battent un record au Royaume-Uni ?

Éolien18 janvier 2026 

Du silicium photovoltaïque bientôt produit en France

Solaire18 janvier 2026 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 