électricité gratuite

Foisonnement éolien

EPR de Flamanville

Couleurs hydrogène

AccueilÉnergies de la merImmerger des datacenters sous l'océan pour économiser de l'énergie : la Chine va le tester

Immerger des datacenters sous l'océan pour économiser de l'énergie : la Chine va le tester

Énergies de la mer
Photo de l'auteur
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 14 octobre 2025
Le prototype de datacenter immergé / Image : Shanghai Hailanyun Technology .

À l’heure où le développement massif de l’intelligence artificielle représente un défi mondial en matière de production d’énergie, la Chine va tenter d’immerger un centre de données pour l’exploiter à moindre frais.

Dans quelques jours, la société chinoise Hailanyun Technology va immerger un data center à 6 km au large de Shanghai. Objectif : limiter l’un des principaux postes de dépense énergétique de ce type d’installation, à savoir leur refroidissement. Ce sont donc 198 racks équipés de serveurs haute performance, d’une puissance suffisante pour entraîner un modèle comme GPT-3.5 en une journée, qui vont être immergés et refroidis grâce à l’eau de mer.

Selon le porte-parole de Hailanyun Technology, l’immersion du centre de données pourrait réduire de 30 % ses dépenses énergétiques totales, en comparaison à un centre terrestre. Par la même occasion, ce choix technologique permet de ne pas nécessiter d’eau douce. Immergée à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, l’infrastructure est composée d’une coque en acier, recouverte de paillettes de verre pour la protéger de la corrosion.

D’ailleurs, l’énergie nécessaire au centre de données proviendra à 97 % de sources d’énergies renouvelables, et en particulier de parcs éoliens offshore.  Pour le moment, les deux premiers clients de ce centre sous-marin seront China Telecom, ainsi qu’une société publique de calcul intensif.

À lire aussiLes data centers sont-ils vraiment de gros consommateurs d’électricité ?

De possibles inconvénients à prendre en compte

L’idée d’immerger des serveurs pour limiter leurs besoins énergétiques n’est pas nouvelle. Microsoft a d’ailleurs réalisé une expérimentation à ce sujet il y a plusieurs années, sans y donner suite. Mais elle comporte potentiellement des limites. En premier lieu, l’impact de ce type d’installation pour la biodiversité est encore incertain. Si des études préliminaires réalisées en 2020 ont conclu à un impact inférieur aux seuils critiques, ces résultats seront à confirmer avec des centres de taille et de puissance supérieure. Le réchauffement potentiel de l’eau pourrait, en particulier, entraîner un appauvrissement en oxygène. D’autre part, ce type d’installation pourrait être vulnérable à des ondes acoustiques. C’est en tout cas ce qu’a montré une autre étude de 2024.

Malgré ces limites potentielles, de nombreux pays s’intéressent à cette solution technologique. Outre les USA et la Chine, la Corée du Sud envisage également d’immerger des serveurs. Le Japon et Singapour se penchent plutôt sur la possibilité de construire des centres de données flottants. La France s’y essaie également avec le projet Denv-R, à une échelle bien moindre que la Chine. Ce dernier ne comporte que 4 racks.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Kevin CHAMPEAUPar Kevin CHAMPEAUSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet énergies de la mer

EntreprisesActualitéTestsReportages

Immerger des datacenters sous l'océan pour économiser de l'énergie : la Chine va le tester

Énergies de la mer14 octobre 2025 

Annonce partenaire

Centrales nucléaires flottantes : la Russie veut en installer en Afrique

Nucléaire14 octobre 2025 

Ce système de stockage associant batteries et hydrogène est géré par une intelligence artificielle

Hydrogène13 octobre 2025 

Annonce partenaire

Voici la première usine d’hydrogène vert directement connectée au réseau de gaz en Italie

Hydrogène13 octobre 2025 

Annonce partenaire

Des ascenseurs qui fonctionnent au courant continu plutôt qu'en alternatif : à quoi ça sert ?

Solaire12 octobre 2025 

Annonce partenaire

L’hydrogène et l’électricité devront payer leur contenu carbone dès 2026

Hydrogène12 octobre 2025 

L'énergie solaire va bientôt surpasser le charbon aux États-Unis

Solaire12 octobre 2025 

Pressions, connivences, opacité : les comparateurs de fournisseurs d'électricité et de gaz pointés du doigt

Actualité11 octobre 2025 

La deuxième centrale nucléaire de Turquie ne sera pas Russe et c'est tant mieux

Nucléaire11 octobre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 