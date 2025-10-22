Installer une pompe à chaleur, le geste le plus efficace pour réduire sa facture d'énergie ?

Une pompe à chaleur dans la vieille ville de Calvi / Image : Révolution Energétique - HL.

Une étude réalisée par le lobby de l’électrification et des pompes à chaleur démontre qu’elles sont bonnes pour la transition écologique mais aussi pour le portefeuille.

Selon une étude de l’Union française de l’électricité (UFE) et de l’Association française pour les pompes à chaleur (AFPAC) publiée début octobre, la pompe à chaleur (PAC) serait le geste de rénovation énergétique engeandrant le plus d’économies d’énergie. Il serait aussi celui qui permet de réduire le plus d’émissions de gaz à effet de serre par euro investi.

Elle est désormais installée dans environ 4 millions de maisons individuelles en France. L’étude précise que l’installation d’une PAC génère des économies d’énergie trois à quatre fois plus grandes que l’isolation des murs ou de la toiture et jusqu’à vingt fois plus qu’un remplacement de fenêtres.

Pour les ménages, dont le budget énergie croît année après année, l’étude indique que les deux tiers des foyers ayant installé une PAC ont constaté une baisse de facture d’au moins 25 % et qu’un ménage sur dix a vu sa facture divisée par deux ou plus.

L’enjeu va au-delà de la facture individuelle : l’étude financée par les deux lobbys de l’électricité et des PAC souligne que la filière française mobilise près de 50 000 emplois (en 2022) et pourrait doubler d’ici 2030. Elle rappelle également que 60 % de la valeur d’une PAC sur son cycle de vie est non délocalisable (distribution, maintenance, installation). Sur le plan climatique aussi, la PAC joue pleinement son rôle en remplacement d’une chaudière fossile : elle permet de réduire jusqu’à 90 % les émissions de CO₂.

La compétitivité des pompes à chaleur et leur soutien public fluctuant, éléphants dans la pièce

L’étude n’omet pas deux problèmes : l’écart de coût entre les énergies fossiles et l’électricité et la méconnaissance des aides financières. Pour maximiser l’effet « pouvoir d’achat », elle insiste sur l’importance d’un accompagnement des ménages (information, aides) et une qualité d’installation et de maintenance. Les deux représentants d’intérêts appellent à un cadre politique et industriel cohérent, en particulier un soutien pérenne avec MaPrimeRénov’ ou les CEE (certificats d’économies d’énergie).

Les PAC restent chères mais leur impact environnemental et sur le pouvoir d’achat est de plus en plus mis en avant. Dans une étude récente, l’Ademe démontrait ses bénéfices écologiques toutes les saisons si elle était bien réglée.

