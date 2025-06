La chaleur nucléaire bientôt subventionnée en France ?

Image de synthèse du futur réacteur nucléaire dédié à la production de chaleur Calogena / Image : Calogena, modifiée par RE.

Si le nucléaire est souvent associé à la production d’électricité, les choses pourraient changer avec le développement de SMR dédiés à la production de chaleur.

Si on parle souvent de mix électrique quand on évoque la transition énergétique, la production de chaleur constitue également un défi colossal. En France, la production de chaleur nécessite 750 TWh d’énergie par an, soit la moitié du mix énergétique du pays. Or, cette consommation est encore largement dépendante des énergies fossiles.

À l’heure actuelle, la biomasse est présentée comme la solution principale pour la décarbonation de la production de chaleur. Mais selon une récente étude commandée par la Société française d’énergie nucléaire (SFEN), il y aurait une autre solution : les SMR/AMR. Selon cette étude, les petits réacteurs nucléaires de nouvelle génération pourraient, dès à présent, participer à hauteur de 80 TWh par an à la production de chaleur, et pourraient dépasser les 100 TWh à l’horizon 2050. Cela équivaudrait à la mise en œuvre de 250 unités d’une puissance de 50 mégawatts thermiques (MWth). Cette évaluation considère les besoins en température nécessaires, la taille des sites concernés, ou encore le possible remplacement des technologies actuellement en place.

Intégrer le nucléaire aux Fonds chaleur ?

Ainsi, selon le média GreenUnivers, un certain nombre de startups développant des SMR dédiés à la production de chaleur revendiqueraient le droit de bénéficier de fonds destinés à la décarbonation, voire même de financements du Fonds chaleur.

Ce dispositif, géré par l’ADEME, a pour vocation de financer des projets de production de chaleur à partir d’énergie renouvelable ou de récupération. Pour l’heure, les solutions éligibles au Fonds chaleur sont la biomasse, la géothermie, le solaire thermique ou encore le biogaz. Parmi ces solutions, seule la biomasse permet d’atteindre les températures parfois très élevées nécessaires dans certaines industries. Néanmoins, pour rester une énergie renouvelable, la biomasse a des limites, et pourrait ne pas répondre à l’ensemble des besoins actuels en matière de production de chaleur. Dans ce contexte, les SMR/AMR pourraient constituer une solution intéressante et décarbonée. Pour l’heure, les seuls dispositifs d’aides pour ces projets sont l’appel à projets « Réacteurs nucléaires innovants ».