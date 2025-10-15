Voici la première éolienne dirigeable de plus de 1 MW

L'éolienne volante / Image : Beijing SAWES Energy Technology.

L’énergie éolienne est très dépendante des conditions locales du vent, lesquelles déterminent en grande partie la rentabilité des installations. Mais avec cette nouvelle technique émergente, l’énergie éolienne aérienne, il est possible d’aller chercher le vent là où il se trouve : en altitude. Et la matière, la Chine, comme dans beaucoup de domaines, mène la danse.

Lorsque la vitesse du vent double, l’énergie produite par une éolienne est multipliée par huit – c’est le résultat de la fameuse formule de Betz, qui permet d’en calculer la puissance récupérable. Nous avons donc tout intérêt à placer les éoliennes là où le vent souffle fort. Or, plus on s’élève en altitude, plus le vent est fort. C’est la raison pour laquelle on place les turbines au sommet de hauts mâts, dont certains atteignent des dimensions colossales. Pour prendre un exemple, le prototype de 26 MW qui vient d’être installé en Chine, porte le moyeu à pas moins de 185 m d’altitude !

Existe-t-il une autre manière qu’un mât gigantesque pour placer une éolienne en hauteur ? Oui, c’est tout à fait possible, et ce grâce à un ballon dirigeable, un plus-léger-que-l’air, relié au sol par un câble électrique. Il est alors possible de placer les turbines très haut dans l’atmosphère, là où les vents soufflent le plus fort.

L’éolienne volante sur son site de lancement / Image : Beijing SAWES Energy Technology.

L’envol des premières éoliennes aériennes

En Chine, c’est tout un projet qui est en phase de décollage. La société Beijing SAWES Energy Technology vient en effet de faire voler son éolienne dirigeable de 1,2 MW, dans le désert du Winjiang. L’engin affiche des dimensions importantes : 60 mètres de long et 40 m de diamètre. Il a la forme d’une ogive, dont l’arrière est cerclé d’un anneau, formant ainsi un canal où sont nichées douze turbines de 100 kW chacune. D’après la société, le test a été un succès.

Depuis bientôt dix ans, la Chine s’est dotée d’un vaste programme national de développement des éolienne aériennes, courant jusqu’à 2030. Les premières applications visées sont les régions éloignées et difficiles d’accès. Ou encore, tirant parti de la grande facilité de déploiement des dirigeables, l’alimentation des régions sinistrées par des catastrophes naturelles.

