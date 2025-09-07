Conso réelle climatiseur

Aussi grande que la tour Eiffel : la plus haute éolienne du monde est installée en Chine

Éolien
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 7 septembre 2025
L'éolienne géante de Dongfang / Image : Dongfang, modifiée par RE.

La Chine continue de faire la course en tête, dans le secteur de l’éolien, et vient d’installer le prototype le plus puissant au monde. Avec 26 MW, ce dernier serait capable d’alimenter 55 000 foyers à lui tout seul.

La Chine vient de reprendre le flambeau concernant l’éolienne la plus puissante au monde. Son entreprise publique Dongfang Electric Corporation vient d’annoncer avoir installé son prototype de turbine de 26 MW sur un centre d’essai et de certification en mer. Cette éolienne, dévoilée fin 2024, cumule les records. Elle est composée de la plus grosse nacelle au monde, pesant près de 500 tonnes, et est dotée des plus grandes pales, avec 153 m chacune. À titre de comparaison, chaque pale mesure 3 m de plus que la grande pyramide de Gizeh ! Au total, il se murmure que l’éolienne pourrait produire jusqu’à 68 GWh d’électricité par an, soit 55 000 foyers. Si cette turbine avait été utilisée pour le parc offshore de Saint-Nazaire, il n’aurait fallu que 19 turbines pour atteindre les 480 MW du parc, contre 80 actuellement.

Elle détrône ainsi assez largement la Siemens Gamesa SG 21-276 DD, installée au printemps au Danemark. Cette dernière affiche une puissance de « seulement » 21,5 MW et un diamètre de rotor de 276 mètres contre 310 mètres pour l’éolienne de Dongfang.

La Chine met la pression sur le reste du monde

Avec cette nouvelle turbine, la Chine continue d’afficher son ambition de dominer le marché de l’éolien, comme elle le fait avec le solaire. Selon BloombergNEF, en 2025, trois nouvelles turbines sur quatre seront chinoises. Le pays continue ainsi d’avancer, tandis que de nombreux projets stagnent aux États-Unis ou en Europe. Les leaders occidentaux de l’industrie font face à des situations compliquées, entre manque de soutien politique et autres difficultés d’approvisionnement. C’est le cas de Siemens Gamesa, General Electric, ou Orsted qui vient de plonger en bourse à cause de la situation am.

Comme pour le solaire, en Chine, la filière éolienne fait l’objet d’un important soutien de la part de l’État, tant politique que financier. Cette situation lui permet de développer de manière conséquente ses chaînes d’approvisionnement, mais également d’avancer rapidement d’un point de vue technologique.

