La consommation des centres de données pourrait être multipliée par 3,7 en moins de 10 ans

Sujet majeur de ces dernières années, l’intelligence artificielle pose autant de questions éthiques que d’interrogations sur la consommation d’énergie. L’ADEME vient de dévoiler son dernier rapport sur la possible consommation électrique des datacenters en France à l’horizon 2060. Selon la tendance actuelle, leur consommation pourrait exploser d’ici 2035.

Depuis quelques années, data center et consommation électrique sont désormais indissociables. En pleine expansion, notamment du fait du boom de l’intelligence artificielle, le secteur du numérique est l’un de ceux qui grandit le plus, notamment en termes de besoins électriques. C’est également le cas en France. Pour faire le point sur la situation et envisager l’avenir, l’ADEME a édité une prospective d’évolution des consommations des centres de données en France entre 2024 et 2060.

Cinq scénarios aux prévisions très différentes

Le constat actuel est déjà saisissant. Les datacenters ont représenté une consommation de 415 TWh à travers le monde, soit seulement 34 TWh de moins que la consommation de la France. En parlant de l’Hexagone, le pays cumule 352 centres de données pour une consommation frôlant les 10 TWh. La consommation associée aux requêtes externalisées à l’étranger représente 14 TWh supplémentaires. Dans son rapport, l’ADEME a cherché à anticiper la consommation de ce secteur en 2035 puis en 2060, à travers 5 scénarios.

Scénario tendanciel

Consommation électrique (France + import) 2024 : 23,71 TWh

Consommation électrique 2035 : 105,25 TWh

Consommation électrique 2060 : 298,55 TWh

Ce scénario montre une évolution de la consommation électrique si les tendances actuelles se maintiennent, à savoir forte croissance principalement liée à l’IA, et tendance à la construction de très grands centres de données.

Scénario « génération frugale »

Consommation électrique 2024 : 23,71 TWh

Consommation électrique 2035 : 22,12 TWh

Consommation électrique 2060 : 5,01 TWh

Ce scénario envisage la mise en place de politiques environnementales contraignantes et une sobriété de l’usage du numérique. Cela se traduit par une consommation nettement moins élevée des Français.

Scénario « coopérations territoriales »

Consommation électrique 2024 : 23,71 TWh

Consommation électrique 2035 : 29,46 TWh

Consommation électrique 2060 : 14,56 TWh

Dans ce scénario, les pouvoirs publics facilitent l’adoption de pratiques plus sobres sans restriction sur la liberté de connexion. Ici, les projets de centres de données sont adaptés aux besoins des territoires avec une incitation à prioriser les usages prioritaires, notamment ceux qui sont bénéfiques pour la santé, l’environnement et la société.

Scénario « technologies vertes »

Consommation électrique 2024 : 23,71 TWh

Consommation électrique 2035 : 61,67 TWh

Consommation électrique 2060 : 112,59 TWh

Ici, les centres de données sont considérés comme l’un des piliers de la stratégie de transition énergétique. Dans ce scénario, l’innovation technologique est favorisée pour réduire les émissions des autres secteurs. Ici, les pouvoirs publics incitent à la construction de centres de données sur le territoire dans un objectif de souveraineté numérique. L’État profite également du mix électrique largement décarboné du pays.

Scénario « pari réparateur »

Consommation électrique 2024 : 23,71 TWh

Consommation électrique 2035 : 110,35 TWh

Consommation électrique 2060 : 348,41 TWh

Pouvant être considéré comme utopiste, ce scénario imagine qu’un mode de vie identique soit conservé grâce à une compensation des impacts par l’innovation technologique. Dans ce scénario, la souveraineté numérique est imaginée à l’échelle européenne et non pas française.

Une consommation difficile à prévoir

De son côté, RTE a déjà réfléchi à la question, particulièrement pour ses scénarios de décarbonation présentés en décembre 2025, à l’occasion du bilan prévisionnel de l’année. Le gestionnaire de réseau a estimé une hausse de consommation de l’ordre de 10 TWh d’ici 2030. Mais il a également rappelé qu’il était très difficile de prévoir quelle serait la consommation de ce type d’infrastructure à moyen et long terme. RTE a ainsi rappelé qu’actuellement, les datacenters déjà raccordés n’utilisent que 20% en moyenne de leur puissance contractuelle de raccordement.