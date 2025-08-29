La plus puissante batterie au monde vient d’être mise en service en Australie

La batterie de Waratah en Australie : Image : Ayaysha Energy.

Pour se débarrasser de ses centrales à charbon, l’Australie doit stabiliser son vaste réseau électrique, et compte ainsi sur les batteries stationnaires (BESS). C’est dans ces conditions que vient d’être mise en service la batterie la plus puissante au monde.

L’Australie est décidée à décarboner son mix électrique, encore dominé par les énergies fossiles comme le charbon et le gaz. Mais compte tenu de sa situation géographique, le pays ne peut compter que sur lui-même pour faire face aux variations de production d’énergies renouvelables non pilotables. Pour cette raison, le pays mise beaucoup sur le déploiement de systèmes de stockage d’énergie, notamment par batterie (BESS) pour stabiliser le réseau. C’est dans ce contexte que vient d’être mise en service Waratah Super Battery, la BESS la plus puissante au monde. Composée de près de 2 592 batteries de type LFP, elle affiche une puissance record de 850 MW, pour une capacité de stockage de 1680 MWh.

Située non loin de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, elle aura pour principal rôle de stabiliser le réseau australien à mesure que les centrales à charbon seront fermées. Elle a d’ailleurs été implantée sur l’ancienne centrale de Munmorah, qui affichait une puissance de 1400 MW. Elle est ainsi dotée d’une fonction de « Shock absorber ». Cela signifie qu’elle peut éviter les coupures en équilibrant le réseau lors de variations soudaines d’énergie. Celles-ci peuvent être provoquées par des surtensions, des feux de brousse ou encore des orages. En outre, elle est dotée d’un système de protection avancé qui surveille en temps réel 36 lignes à haute tension, et peut réagir en quelques secondes pour stabiliser le réseau en cas de défaillance.

La plus puissante, mais pas la plus grande en termes de capacité

La centrale australienne est ainsi la plus puissante au monde, mais elle n’a pas la plus grande capacité de stockage. En Australie, plusieurs projets d’extension de BESS devraient les inclure parmi les plus grands centres de stockage au monde. Pour l’heure, les plus grandes BESS se situent principalement aux USA. Le plus grand site de stockage, appelé Edwards & Sandborn, se situe en Californie et accompagne une vaste centrale photovoltaïque. Les quelque 1,9 million de panneaux solaires permettent d’alimenter environ 3,3 GWh de stockage d’énergie par batterie. Le site comprend plus de 120 000 batteries. En Europe, les projets d’envergure sont encore peu nombreux. On peut tout de même citer la Giga Storage Green Turtle, qui devrait avoir une puissance de 700 MW pour 2 800 MWh de capacité.