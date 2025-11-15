Le surgénérateur nucléaire du français Hexana séduit les Pays-Bas

Le surgénérateur Superphénix en cours de démantèlement / Image : Révolution Energétique.

Le nouveau nucléaire, c’est une myriade de nouveaux concepts. Certains tiendront dans le temps, et d’autres non. Aussi, quand une coopérative énergétique spécialisée dans le nucléaire montre son intérêt pour le concept d’une startup du nucléaire, c’est forcément une bonne nouvelle pour cette dernière.

Hexana développe un réacteur modulaire (SMR) de quatrième génération, de 400 MW thermiques, basé sur la technologie des réacteurs à neutrons rapides à caloporteur sodium. Il s’agit de la technologie qui a été développée pendant plusieurs décennies au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), mise en œuvre dans les réacteurs Phénix et Superphénix et qui devait trouver son prolongement dans le projet ASTRID, avant l’arrêt de ce dernier.

Le concept ne se limite pas à la production d’électricité. Le réacteur d’Hexana vise également à produire de la chaleur à haute température, jusqu’à 500°C, pour décarboner les applications industrielles qui en ont besoin. Une cogénération nucléaire, en somme. De façon à lisser les appels de charge, le réacteur est doté de réservoirs destinés à stocker la chaleur, et à découpler la production du cœur nucléaire de la variation des besoins, qu’ils soient thermiques ou électriques.

À lire aussi

Les surgénérateurs nucléaires vont-ils renaître de leurs cendres ?

Une manifestation d’intérêt bienvenue

La startup vient de recevoir une manifestation d’intérêt de la part d’Atoomcoöperatie, située dans les Pays-Bas. Cette société, qui se décrit comme la première coopérative d’énergie nucléaire citoyenne, envisage un partenariat avec Hexana de façon à défendre l’énergie nucléaire en tant que proposition propre et résiliente pour décarboner le mix énergétique des Pays-Bas. Une bonne nouvelle, donc, comme l’indique Sylvain Nizou, président d’Hexana : « L’expertise et la connaissance approfondie du paysage énergétique néerlandais dont dispose Atoomcoöperatie seront déterminantes pour accélérer notre déploiement aux Pays-Bas. »

La coopérative se destine à investir dans de nouvelles centrales nucléaires, en particulier dans des SMR, et en particulier avec une implication citoyenne que permet son statut de coopérative. Rappelons qu’en décembre 2021, le nouveau gouvernement des Pays-Bas a donné au nucléaire une place de choix : il prévoit en particulier la construction de deux nouveaux réacteurs de 1000 à 1650 MWe, ainsi que le déploiement possible de SMR.