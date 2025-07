Le Tesla Powerwall 3 débarque en France mais son prix est délirant

La batterie Tesla Powerwall 3 / Image : Tesla, modifiée par RE.

C’est une nouvelle importante pour les amateurs de la marque Tesla, mais également pour tous ceux qui veulent s’approcher de l’autonomie énergétique. Tesla vient d’annoncer officiellement la commercialisation en France de son Powerwall 3. Il aura donc fallu un an et demi avant que la batterie domestique de Tesla arrive dans l’Hexagone. Mais attention : pour s’en procurer, il faudra se délester d’une coquette somme.

Cette Powerwall 3 affiche des caractéristiques intéressantes comme une puissance max de 11,04 kW et 13,5 kWh de capacité totale. Selon Tesla, cette batterie est adaptée à l’optimisation d’une production solaire grâce à un onduleur intégré de 20 kW, mais également à l’alimentation de secours grâce à une détection automatique des coupures de courant. Enfin, le mode « Time-Based Control Mode » permet de réduire sa facture d’électricité en chargeant la batterie pendant les heures creuses pour la décharger pendant les heures pleines.

Pour cette troisième génération, Tesla a également cherché à rendre son produit le plus robuste possible. Celui-ci peut ainsi fonctionner par des températures allant de -20 °C à 50 °C, tout en supportant un taux d’humidité très élevé. La batterie pourra même continuer de fonctionner en étant immergée de 60 cm. Ces caractéristiques lui permettent d’être installée en intérieur comme en extérieur.

À lire aussi

Batterie domestique : dans quel type de logement peut-on en installer ?

Jusqu’à 94,5 kWh de capacité

Comme la plupart de ses rivaux, le Powerwall est modulable, même si Tesla indique qu’un seul module suffit à alimenter une maison et réduire de 69 % l’autonomie énergétique de celle-ci. Au maximum, il est possible de coupler quatre Powerwall 3, ainsi que trois batteries d’expansion. Dans ces conditions, la puissance totale atteint 44 kW en courant continu, et 94,5 kWh de capacité de stockage.

Côté tarif, la facture s’annonce malgré tout salée. Il faut ainsi compter 6 450 € hors taxes par batterie, ainsi que 1 150 € pour le Backup Gateway, le dispositif de gestion et de contrôle central du système de stockage. Ces tarifs sont indiqués sans la TVA, la livraison ou encore l’installation. Il faudra donc vraisemblablement compter au moins 10 000 € pour pouvoir bénéficier d’une Powerwall 3 mise en service par un installateur certifié. C’est considérablement plus cher que les batteries domestiques plug and play concurrentes comme les Stream d’Ecoflow, Solarflow de Zendure ou Solarbank d’Anker Solix. À titre d’exemple, il faut débourser 6 496 € TVA et frais de port inclus pour égaler la capacité de stockage d’un Tesla Powerwall 3 avec des batteries Ecoflow Stream.