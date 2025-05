Les onduleurs solaires chinois sont-ils dangereux pour le réseau électrique ?

Un micro-onduleur solaire / Illustration : Révolution Énergétique.

Des dispositifs « non documentés » sont retrouvés depuis plusieurs mois dans des systèmes destinés au réseau électrique des États-Unis, comme des onduleurs solaires. Ils proviendraient de Chine. Une affirmation qui ne peut pas passer inaperçue dans un contexte pour le moins tendu, en matière de sécurité réseau et de tensions géopolitiques.

Le 30 avril, nous relayions dans nos colonnes l’alerte de l’European Solar Manufacturing Council (ESMC) au sujet de cette vulnérabilité. Aujourd’hui, c’est au tour des autorités américaines de s’en inquiéter.

Il s’agit en l’occurrence de dispositifs dits « non documentés », dont des systèmes radio. Ils ont été retrouvés dans des onduleurs de panneaux photovoltaïques, des batteries, des chargeurs de véhicules électriques et des pompes à chaleur. Tous proviendraient de fournisseurs chinois. C’est le résultat d’investigations qui ont été menées ces neuf derniers mois par des experts étasuniens.

Un moyen de guerre à distance ?

L’inquiétude est d’autant plus grande que ces systèmes peuvent être manipulés à distance, et ce, même au travers des systèmes pare-feu. Et, en programmant leur arrêt, notamment en masse, cela pourrait provoquer des dégâts, en déstabilisant brutalement le réseau. Voire provoquer son effondrement, si l’on en croit les propos d’experts interrogés par Reuters : « Cela signifie en pratique qu’il existe un moyen intégré de détruire physiquement le réseau. »

Ce sujet est donc pris au sérieux, et pose la question de la sûreté de notre système industriel ; car nous vivons dans un contexte où la définition de l’état de guerre est une notion de plus en plus floue. Ces questions sont d’autant plus prégnantes que l’Espagne et le Portugal ont subi, le 28 avril 2025, l’une des pires pannes électriques de leur histoire moderne, illustrant de manière frappante la vulnérabilité de nos sociétés à notre approvisionnement électrique. Rappelons qu’en l’occurrence, l’hypothèse d’une cyberattaque a été rapidement écartée, même si par ailleurs, l’analyse des causes est toujours en cours.