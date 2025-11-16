électricité gratuite

Foisonnement éolien

EPR de Flamanville

Couleurs hydrogène

AccueilSolaireL'intégralité des toits bientôt équipés de panneaux solaires en Suisse ?

L'intégralité des toits bientôt équipés de panneaux solaires en Suisse ?

Solaire
Photo de l'auteur
Par Ugo PETRUZZIPublié le 16 novembre 2025
Illustration : Getty.

Le parti des Verts suisses a lancé une pétition pour rendre obligatoire l’installation de panneaux solaires sur tous les bâtiments adaptés (neufs et existants). Après avoir franchi le seuil de 100 000 signatures, la proposition pourrait être soumise à une votation en 2026.

Les Verts suisses ont annoncé avoir récolté quelque 125 000 signatures, a repéré PV Magazine, pour leur initiative populaire visant à modifier la Constitution suisse afin d’y inscrire l’obligation de solariser certains bâtiments. Cette collecte dépasse désormais le minimum de 100 000 signatures pour déclencher une votation populaire dont devra se saisir la Chancellerie fédérale.

Actuellement, l’obligation de solarisation s’adresse uniquement aux nouvelles constructions de plus de 300 mètres carrés. L’initiative propose d’étendre cette obligation à tous les bâtiments : nouvelles constructions et rénovations importantes, et ce, sur l’ensemble du territoire suisse.

À lire aussiComment la Suisse va stocker de l’électricité dans ses montagnes

Un canton avait refusé une telle mesure

Si le peuple et les cantons acceptent la proposition, elle entrerait en vigueur un an après la votation pour les bâtiments neufs avec une période de transition de 15 ans pour les bâtiments existants. Certaines exceptions sont prévues : les bâtiments historiques ou les toitures où une installation solaire n’est pas techniquement viable en seraient exemptés.

Le texte entend modifier l’article 89 de la Constitution fédérale. Du côté des promoteurs de l’initiative, cette obligation est présentée comme une réponse à l’urgence climatique et à la nécessité de produire de l’énergie bas carbone. Les détracteurs, eux, craignent que le réseau manque de capacité de stockage pour absorber une telle production solaire et que les propriétaires doivent supporter des coûts importants.

À titre d’exemple suisse récent, le canton de Berne a rejeté une proposition visant à imposer des panneaux photovoltaïques sur tous les bâtiments neufs et existants d’ici à 2040 (à 72 % de non) mais a présenté un contre-projet : obligation uniquement pour les toitures des constructions neuves. Cette version s’adressant au neuf a été approuvée à 67 %.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Ugo PETRUZZIPar Ugo PETRUZZISuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet solaire

EntreprisesActualitéTestsReportages

L'intégralité des toits bientôt équipés de panneaux solaires en Suisse ?

Solaire16 novembre 2025 

Annonce partenaire

Le surgénérateur nucléaire du français Hexana séduit les Pays-Bas

Nucléaire15 novembre 2025 

L'Agence internationale de l'énergie suspectée d'être influencée par Trump

Énergies fossiles15 novembre 2025 

Annonce partenaire

Cette catégorie de batterie est en pénurie, malgré la surproduction mondiale

Actualité14 novembre 2025 

Annonce partenaire

Fusion nucléaire : quel réacteur a maintenu un plasma le plus longtemps ?

Nucléaire13 novembre 2025 

Annonce partenaire

Blackout du 28 avril : l'Espagne va investir presque 1 milliard d'euros dans le stockage d'électricité

Actualité13 novembre 2025 

Produire de l'hydrogène au lieu de brider les panneaux solaires ? Ce pays le fait

Solaire12 novembre 2025 

Comment moins taxer l'électricité sans toucher à la TVA ?

Actualité12 novembre 2025 

Cette pompe à chaleur annonce un coefficient de performance ahurissant de 7

Actualité11 novembre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 