Nos tests

Foisonnement éolien

Autoconsommation solaire

AccueilEnvironnement / ClimatL’UE veut plus que jamais accélérer son électrification pour retrouver son indépendance

L’UE veut plus que jamais accélérer son électrification pour retrouver son indépendance

Photo de l'auteur
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 16 juillet 2026
Crédits : Magnific

Alors que la situation géopolitique est plus complexe que jamais au Moyen-Orient, l’Union Européenne s’organise pour retrouver son indépendance énergétique. Sans surprise, c’est sur l’électricité que reposent tous les espoirs du Vieux Continent. 

La Guerre en Iran continue de bouleverser l’échiquier énergétique mondial. Pendant que la crise du détroit d’Ormuz dicte le prix des énergies fossiles partout à travers le monde, l’Europe réfléchit à des solutions pour retrouver son indépendance et ne plus subir ce type de situation. Il faut dire qu’au-delà l’aspect stratégique, l’impact financier de cette situation est très élevé. Depuis la fin du mois de février, les importations européennes de gaz et de pétrole ont coûté 50 milliards d’euros de plus que d’habitude à l’Europe ! Ce n’est pas prêt de s’améliorer, car malgré un mémorandum d’entente signé en juin 2026 entre l’Iran et les États-Unis, la situation est de nouveau crispée, et les échanges de frappes ont repris.

Selon Reuters, l’Union Européenne miserait donc beaucoup sur l’électrification des usages, et préparerait un plan en ce sens. Ce plan, dont la publication devrait avoir lieu le 17 juillet, va comprendre une série de mesures politiques et de programmes de financements destinés à orienter l’économie vers l’électricité au détriment du pétrole et du gaz.

À lire aussiCes 8 nouvelles autoroutes énergétiques qui vont traverser l’Europe

Véhicules électriques, pompes à chaleur et électrification des processus industriels

Techniquement, ce plan devrait se matérialiser par un objectif de part minimal d’électricité dans la consommation d’énergie finale dans l’Union Européenne d’ici 2040. Pour le moment, aucun pourcentage n’a été dévoilé, sans doute parce que les discussions à ce sujet se poursuivent encore.

L’objectif de ce plan est simple : faciliter le basculement vers l’électrification, malgré des investissements initiaux souvent plus élevés qu’avec les énergies fossiles. Pour y parvenir, plusieurs mesures sont envisagées comme l’obligation d’installer des pompes à chaleur dans les bâtiments publics, ou permettre la baisse de la TVA sur certains produits comme les batteries domestiques, les voitures électriques ou les pompes à chaleur. Dans un second temps, des appels d’offres pourraient être lancés pour financer des projets industriels produisant de la chaleur décarbonée.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Kevin CHAMPEAUPar Kevin CHAMPEAUSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet environnement / Climat

EntreprisesActualitéTestsReportages

L’UE veut plus que jamais accélérer son électrification pour retrouver son indépendance

Actualité16 juillet 2026 

Annonce partenaire

Cette entreprise mise sur la « réflectricité » pour augmenter la production d’énergie solaire

Solaire15 juillet 2026 

transformer toiture photovoltaique actif patrimonial

Toiture photovoltaïque : transformer son toit en actif patrimonial

Solaire15 juillet 2026 

Annonce partenaire

Hydrogène vert : La gigafactory McPhy renaît déjà de ses cendres

Hydrogène14 juillet 2026 

Annonce partenaire

Canicule : la centrale de Bugey obtient une dérogation environnementale pour continuer de fonctionner

Nucléaire13 juillet 2026 

Annonce partenaire

La CRE cherche la bonne formule pour maintenir le réseau gaz jusqu'en 2050

Énergies fossiles12 juillet 2026 

Une nouvelle mise à jour du DPE va favoriser l'électricité

Actualité12 juillet 2026 

EPR2 : les désaccords persistent entre la France et la Commission Européenne

Nucléaire11 juillet 2026 

La deuxième plus grande centrale solaire de France vient d'être inaugurée

Solaire11 juillet 2026 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 