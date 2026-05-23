Nos tests

Foisonnement éolien

Autoconsommation solaire

AccueilStocker l'énergieBatteries stationnaires : les grandes gagnantes des prix négatifs de l'électricité

Batteries stationnaires : les grandes gagnantes des prix négatifs de l'électricité

Photo de l'auteur
Par Hector PIETRANIPublié le 23 mai 2026
Plus grande batterie stationnaire de France, à Nantes
Plus grande batterie stationnaire de France, à Nantes. / Crédits : Harmony Energy

Le nombre records de prix négatifs enregistrés en avril et mai fait aussi des heureux. Pour les gestionnaires de batteries stationnaires, ces situations sont synonymes de gros revenus, puisqu’ils peuvent gagner en rechargeant pendant les périodes de surproduction, puis écouler ces kilowattheures accumulés quand les besoins en électricité sont plus élevés. 

En France, les développeurs de batteries sont peu nombreux, avec NW et Acacia en tête. Ils ont été visionnaires : les deux développeurs se partageant près de la moitié des 6 gigawatts (GW) installés en France. A titre de comparaison, la file d’attente de raccordement est à 15 GW, tous les projets ne verront pas le jour.
Le principe est simple pour une batterie : acheter de l’électricité quand elle est abondante et peu chère — parfois même à prix négatif — pour la revendre quelques heures plus tard lors des pics de prix. Ce mécanisme d’arbitrage sera prépondérant dans les revenus batterie dans les années à venir. Actuellement, les services système (réserve primaire, secondaire teritiaire autrement appelées FCR, aFRR, mFRR) assurent la plupart des revenus mais ce sont des marchés peu profonds, ils seront donc rapidement cannibalisés.

Les spreads sur le day-ahead s’envolent ces deux derniers mois. Les prix, le 1er mai, ont atteint dans cette même journée -498€/MWh et + 104€/MWh. La batterie est payée 498€ pour charger 1 MWh (si elle fait 10 MWh, elle est payée dix fois plus), et revend ce même MWh 104€.

Des centaines de milliers d’euros de revenus annuels par mégawatt

Dans ces conditions, une batterie de 10 MWh peut générer plusieurs milliers d’euros en une seule journée. À l’échelle annuelle, les modèles économiques montrent qu’il est chaque fois rentable et possible de rembourser les Capex élevés. Selon le Clean Horizon Storage Index, un indice pour suivre la performance qu’aurait pu réaliser une batterie un mois donné, les batteries génèrent presque partout au moins 100 000 €/MW/an. Dans les marchés matures comme la France ou l’Allemagne, les revenus annuels atteignent 300 000 €/MW/an et peuvent atteindre entre 700 000 et 3,5 millions €/MW/an dans les pays baltes. On a même enregistré un pic au-dessus des 5 millions €/MW/an en Estonie pour une batterie 2 heures.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Hector PIETRANIPar Hector PIETRANISuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet stocker l'énergie

EntreprisesActualitéTestsReportages
Plus grande batterie stationnaire de France, à Nantes

L’ultra performance des batteries

Actualité23 mai 2026 

Annonce partenaire

Éolienne wind to watt

Cette éolienne modulaire ambitionne de remplacer les groupes électrogènes diesel

Éolien23 mai 2026 

Cette éolienne offshore française va servir d’hôtel à poissons !

Éolien22 mai 2026 

Annonce partenaire

Cette célèbre marque française s’apprête à vendre des PAC fabriquées en France

Actualité22 mai 2026 

Annonce partenaire

Ce fabricant européen d'éoliennes engrange des bénéfices records

Éolien21 mai 2026 

Annonce partenaire

Hydroliennes du projet NH1

Les formalités administratives s’éternisent pour les hydroliennes du raz Blanchard

Énergies de la mer21 mai 2026 

Éolienne Bollée

Cette éolienne a plus de 100 ans, et pourtant elle fonctionne toujours !

Éolien20 mai 2026 

gigafactory Carbon

La Gigafactory Carbon officiellement abandonnée

Solaire20 mai 2026 

Ce chauffe-eau intelligent a été inventé par un ado de 13 ans !

Solaire19 mai 2026 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 