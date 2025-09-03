Nouvelles heures creuses solaires : on connaît la date exacte de lancement

Illustration : Révolution Énergétique.

Il va falloir s’y habituer, les huit heures creuses pendant la nuit seront bientôt de l’histoire ancienne pour l’immense majorité des Français. Censée permettre à EDF de mieux utiliser l’énergie produite par les centrales photovoltaïques, cette mesure va nécessiter des changements d’habitudes pour les français.

Annoncé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) en février dernier, le déplacement des heures creuses sera effectif à partir du 1er novembre 2025. Pour rappel, cette mesure consiste à répartir une partie des huit heures creuses habituelles au milieu de la journée. La répartition se fera désormais de la manière suivante :

5 heures creuses minimum au cœur de la nuit

3 heures creuses maximum en début d’après-midi

Les périodes privilégiées seront entre 23 heures et 7 heures du matin pour le créneau de nuit, et entre 11 heures et 17 heures pour le créneau en journée. La CRE a également apporté une nouvelle évolution au système des heures creuses, en rendant possible des différences entre l’été et l’hiver. Certains abonnés pourront ainsi avoir huit heures creuses la nuit, pendant l’hiver, et avoir deux périodes d’heures creuses distinctes l’été.

Dans les faits, cette modification des heures creuses devrait permettre à EDF de mieux utiliser l’énergie produite par les centrales photovoltaïques en journée. À l’heure actuelle, la production d’énergies renouvelables est telle que les prix négatifs ont encore été fréquents cet été.

Adapter ses usages

Pour les particuliers, le changement est de taille, car chacun va devoir modifier ses habitudes de vie. Sur certains aspects, c’est positif : il ne sera plus forcément nécessaire de faire fonctionner le lave-linge la nuit, et de risquer d’être réveillé par le bruit engendré.

En revanche, limiter le nombre d’heures creuses disponibles la nuit pourrait poser problème pour ceux qui ont besoin de recharger leur voiture électrique la nuit. Enfin, les propriétaires de centrales photovoltaïques sans systèmes de stockage risquent d’être pénalisés. Ceux qui étaient habitués à profiter de leur propre électricité en journée, et de huit heures à un tarif inférieur la nuit, auront une partie de leurs heures creuses au moment où leur centrale produit le plus. Leur rentabilité s’en voit ainsi diminuée.

Selon la CRE, ce dispositif devrait permettre de faire passer le nombre de clients ayant des heures creuses réparties sur deux périodes de 5,7 millions à 13,1 millions. D’ici 2027, il ne devrait rester que 1,4 million de foyers avec des heures creuses uniquement la nuit.