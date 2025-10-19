électricité gratuite

Foisonnement éolien

EPR de Flamanville

Couleurs hydrogène

AccueilÉolienPourquoi ce parc éolien vieux de 20 ans a été mis à l'arrêt par la justice

Pourquoi ce parc éolien vieux de 20 ans a été mis à l'arrêt par la justice

Éolien
Photo de l'auteur
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 19 octobre 2025
Le parc éolien de Plouvien en Bretagne / Image : Mairie de Plouvien.

Le plus vieux parc éolien du Finistère est en cours de déconstruction pour cause de permis de construire non valable. Son exploitant ne perd pas espoir et espère pouvoir les remplacer par de nouvelles éoliennes plus puissantes, mais moins nombreuses. 

Comme de nombreux parcs éoliens français, ce n’est pas le temps ou l’air marin qui aura eu raison du parc de Plouvien, mais bien la justice. Mis en service en 2007, ce parc composé de 8 éoliennes à la puissance modeste de 1,4 MW fut le premier parc du Finistère. Après de longues péripéties judiciaires en lien avec la loi Littoral, et un fonctionnement sans base légale pendant plus de 10 ans, la justice a finalement décidé l’arrêt de 6 des 8 turbines du parc, 17 ans après leur installation. Suite à cet arrêt, effectif depuis juillet 2023, l’exploitant Nadara a décidé de procéder au démantèlement de ces éoliennes du fait d’une usure importante, amplifiée par la proximité de la mer.

À lire aussiCondamné par la justice, ce parc éolien ne sera finalement pas démoli

Un démantèlement vitrine

Nadara a de la suite dans les idées, et espère pouvoir remplacer ces 6 éoliennes par 3 nouvelles éoliennes plus grandes et surtout plus puissantes à l’horizon 2028, cette fois dans le respect de la législation. Pour obtenir la confiance des locaux, l’entreprise a donc décidé de faire de la déconstruction des éoliennes un modèle du genre. Objectif : atteindre 95 % de recyclage. Pour y parvenir, 90 % de la masse des pales, à savoir 145 tonnes, devrait être recyclée en matériaux de construction et en mobilier urbain. Trois pales devraient même être réutilisées sur un parc voisin.

Les mâts métalliques seront, eux, entièrement découpés pour être réutilisés. Enfin, les massifs de fondation en béton armé, d’un diamètre de 16 m et d’une hauteur de 3 m, seront concassés et revendus sous forme de granulats. Seuls les câbles d’alimentation resteront enfouis dans le sol. D’ici quelques semaines, les différents sites devraient donc retrouver leur aspect d’origine. Coût de l’opération : 200 000 euros par éolienne.

L’enquête publique concernant les trois nouvelles éoliennes est attendue pour l’été 2026. Les nouvelles éoliennes envisagées pourraient culminer à 130 mètres, contre 99 mètres pour les modèles actuels.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Kevin CHAMPEAUPar Kevin CHAMPEAUSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet éolien

EntreprisesActualitéTestsReportages

Les panneaux solaires seraient bel et bien un mode de production d'électricité parmi les moins cher au monde

Solaire19 octobre 2025 

Annonce partenaire

Pourquoi ce parc éolien vieux de 20 ans a été mis à l'arrêt par la justice

Éolien19 octobre 2025 

500 GW de batteries en attente de raccordement : pourquoi l'Allemagne est en plein délire

Actualité18 octobre 2025 

Annonce partenaire

Terres rares, graphite, silicium : la Chine durcit ses règles d'exportation et fait trembler la transition énergétique

Actualité18 octobre 2025 

Annonce partenaire

La France n'est pas à l'abri d'un blackout à l'espagnole, alerte le patron du réseau de transport d'électricité

Solaire18 octobre 2025 

Annonce partenaire

Qu'est-ce que la plasmalyse, ce procédé secret qui transforme le gaz fossile en hydrogène vert ?

Hydrogène17 octobre 2025 

Voici les premiers panneaux solaires compatibles avec la nouvelle TVA à 5,5%

Solaire17 octobre 2025 

Pourquoi votre Livret A pourrait bientôt financer la construction de centrales nucléaires

Nucléaire17 octobre 2025 

Les batteries de voitures électriques peuvent-elles vraiment se décarboner ?

Actualité16 octobre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 