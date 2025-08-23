Conso réelle climatiseur

Blackout en Espagne

Test batterie solaire

EDF

Panneau solaire occasion

AccueilTransporter l'énergie bas-carbonePourquoi les mesures anti-blackout du gouvernement espagnol ont été rejetées par le Parlement ?

Pourquoi les mesures anti-blackout du gouvernement espagnol ont été rejetées par le Parlement ?

Photo de l'auteur
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 23 août 2025
Des lignes haute tension à Barcelone / Image : Révolution Énergétique.

Si la gravité de l’évènement d’avril dernier ne fait pas débat, les solutions pour y remédier ne font, elles, pas l’unanimité. Entre désaccords techniques et prises de positions politiques, le Parlement espagnol n’a pas réussi à trouver un terrain d’entente sur la direction à suivre pour éviter une nouvelle coupure générale. 

En Espagne, les effets du black-out, qui a privé 50 millions d’habitants d’électricité le 28 avril dernier, sont loin d’être terminés. Le gouvernement espagnol travaille à revoir en profondeur sa gestion énergétique pour qu’un tel événement ne se reproduise pas. Après plusieurs mois de réflexion, un ensemble de mesures a finalement été présenté au gouvernement, sous l’intitulé « Real Decreto-ley 7/2025 ». Ce projet de décret-loi propose des mesures concernant trois axes principaux, à savoir :

➡️ Le renforcement de la supervision et la transparence du réseau

Un des premiers chantiers proposés par ce décret-loi concerne la supervision du réseau électrique. Celui-ci prévoit ainsi la gestion centralisée des données issues des 30 millions de compteurs communicants espagnols par Red Eléctrica (REE). En parallèle, une supervision trimestrielle du réseau électrique devrait être réalisée par l’autorité de régulation espagnole afin de mieux cerner la situation.

À lire aussiComment survient un blackout du réseau électrique ?

➡️ L’accélération du stockage d’électricité et des énergies renouvelables

Cet axe prévoit une division par deux des délais d’obtention de permis pour des projets de stockage d’énergie, et la reconnaissance d’intérêt public de ce type d’installation. L’ajout de système de batteries sur des sites solaires ou éoliens sera également facilité. Le stockage « Stand-alone », qui désigne le grid forming, sera également encouragé pour améliorer la stabilité du réseau.

 ➡️L’extension de l’autoconsommation et le développement de l’électrification

En ce qui concerne l’autoconsommation, le rayon de partage de l’énergie solaire sera augmenté de 2 km à 5 km pour les projets jusqu’à 5 MW. Les démarches administratives liées au déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques seraient également simplifiées. Enfin, des incitations fiscales seraient mises en place pour encourager les particuliers et collectivités à investir dans l’électrification des usages et la production d’électricité décentralisée.

À lire aussiLes 4 méthodes pour continuer à avoir de l’électricité chez soi lors d’un blackout électrique

La sécurité énergétique du pays prise en otage par le Parlement

Néanmoins, si le secteur des énergies renouvelables soutient ce projet de loin, ce dernier est bloqué au niveau du Parlement, à cause de profondes divisions politiques. Le texte a été rejeté à 183 voix contre, et 165 voix pour. Si certains des partis d’opposition ont émis des critiques sur le fond avec notamment une trop grande factorisation des grandes compagnies électriques, certains votes d’oppositions seraient exclusivement politiques. Le Parti populaire (PP) a, de son côté, dénoncé l’absence de démissions à l’issue du black-out, et a annoncé vouloir présenter sa propre promotion énergétique alternative au Congrès.

Cette situation plonge donc le secteur énergétique espagnol dans une profonde incertitude. Pour y faire face, les parlementaires vont devoir trouver un terrain d’entente dans les meilleurs délais, afin de permettre au secteur une restructuration nécessaire à la stabilité du réseau. En attendant, quelques mesures ont été appliquées à l’échelle régionale. Par exemple, en Andalousie et en Estrémadure, des dispositifs de stockage sont désormais imposés à proximité des grands parcs solaires, avec une supervision spécifique des fluctuations de tension.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Kevin CHAMPEAUPar Kevin CHAMPEAUSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet transporter l'énergie bas-carbone

EntreprisesActualitéTestsReportages

Pourquoi les mesures anti-blackout du gouvernement espagnol ont été rejetées par le Parlement ?

Actualité23 août 2025 

Annonce partenaire

3,87 € le litre d'essence « fait maison » à partir d'air et d'eau : vous n'êtes pas prêts d'abandonner la station-service

Énergies fossiles23 août 2025 

De l'électricité avec l'énergie osmotique : la deuxième centrale au monde mise en service

Énergies de la mer22 août 2025 

Annonce partenaire

On sait où sera construit le premier réacteur nucléaire de Google

Nucléaire22 août 2025 

Annonce partenaire

Elle équivaut à 3300 Tesla : voici la nouvelle plus puissante batterie de France

Actualité21 août 2025 

Annonce partenaire

Autoroute française limitée à 90 km/h à cause d'un « champ magnétique » : on vous explique pourquoi

Hydraulique21 août 2025 

Choisiriez-vous Tesla comme fournisseur d'électricité ?

Solaire20 août 2025 

Il y a moins de panneaux solaires dans toute l'Afrique qu'en France

Solaire20 août 2025 

Le parc éolien en mer mondial dépasse les 83 GW de puissance installée

Éolien19 août 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 