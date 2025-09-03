Produire de l'électricité avec l'énergie des vagues : une centrale très rare mise en service à Los Angeles

L'installation houlomotrice de Los Angeles / Image : Eco Wave Power.

Le salut de l’énergie houlomotrice pourrait venir des côtes, et non du grand large. Une startup croit au potentiel de cette technologie lorsqu’elle est positionnée sur des infrastructures portuaires, et compte bien le démontrer grâce à son nouveau prototype californien.

Quoi de mieux qu’une digue de 13 km de long, faisant face aux vagues du Pacifique, pour tester une centrale capable de produire de l’électricité grâce à l’énergie des vagues ? En s’implantant sur le port de Los Angeles, la startup israélienne Eco Wave Power met toutes les chances de son côté pour faire prendre une nouvelle dimension à son innovation. Déjà mise en application sur le port de Jaffa, en Israël, celle-ci fonctionne sur le principe suivant : des flotteurs, en oscillant au gré de la houle, actionnent un piston qui comprime un fluide hydraulique dans des accumulateurs situés à terre. Cette pression est utilisée pour faire tourner un moteur hydraulique, qui entraîne à son tour un générateur électrique.

Pour l’heure, ce sont sept de ces flotteurs qui viennent d’être mis en service, mais la startup espère bien installer plusieurs centaines de flotteurs tout le long de la digue. Selon Eco Wave Power, une telle installation pourrait alimenter l’équivalent de 60 000 foyers.

Dompter l’énergie des vagues

Malgré un potentiel souvent mis en avant, la production d’électricité à partir de l’énergie des vagues peine à se développer, la faute à des contraintes très importantes. D’abord, la houle met à mal le matériel, ce qui entraîne d’importants coûts de maintenance. Ces coûts sont d’autant plus importants que ces centrales sont souvent prévues pour être installées au large, augmentant également le coût du raccordement.

Eco Wave Power envisage une approche différente, et prévoit d’installer sa centrale sur des infrastructures portuaires déjà existantes, ce qui limite les coûts liés à l’installation, la maintenance et au raccordement. En cas de tempête, les flotteurs peuvent être simplement relevés, ce qui les protège des effets d’une houle trop violente. La production électrique du prototype fraîchement installé devrait être minime. S’il s’agit des mêmes flotteurs que le site de Jaffa, qui affiche une puissance de 100 kW, on parlerait ici d’une centrale de 70 kW.

Néanmoins, l’entreprise voit grand, et aurait déjà repéré 77 sites exploitables. Prochaine étape : une centrale plus grande, installée à Porto (Portugal) en 2026, et capable d’alimenter 1000 foyers.