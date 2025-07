Quel bilan tirer du parc éolien en mer de Saint-Brieuc, un an après sa mise en service ?

Le parc éolien en mer de Saint Brieuc / Image : RE - HL.

Après un feuilleton de plus de 10 ans, le parc éolien de Saint-Brieuc est en service, et fonctionne à plein régime depuis une année. Malgré une production légèrement inférieure aux prévisions, la disponibilité des éoliennes a été remarquable.

Ce n’est pas tout à fait l’objectif visé, mais c’est tout de même pas mal. Voilà, en résumé, comment on pourrait qualifier la première année de service du parc éolien offshore Ailes Marines de Saint-Brieuc. Porté par la société Iberdrola, le parc composé de 62 éoliennes est parvenu à produire 1500 GWh d’électricité sur un an, tandis que l’objectif initial avait été fixé à 1800 GWh. Malgré un chiffre en dessous des attentes, Stéphane-Alain Riou, directeur offshore d’Iberdrola France, s’est montré satisfait de ce premier bilan, et en particulier des 97 % de disponibilité des machines. Un chiffre au-dessus des objectifs.

Pour rappel, le parc a été mis en service en mai 2024, puis inauguré en septembre 2024, soit près de 12 ans après la décision d’attribution du projet à Iberdrola. Le projet aura essuyé de nombreuses critiques, notamment de la part des riverains, pêcheurs et écologistes.

Cohabiter avec les pêcheurs locaux

Désormais, l’heure est à la cohabitation. Les pêcheurs, qui peuvent de nouveau parcourir la zone depuis juillet 2024, se montrent encore prudents. Ils ont constaté que la dissolution des anodes nécessaires à la protection des éoliennes avait un impact sur la qualité des coquilles Saint-Jacques. D’autre part, ils ont observé une hausse de la quantité de sédiments coincés dans les filets, sans pouvoir déterminer si cela provenait du climat ou des éoliennes.

Pour assurer la maintenance du parc, le navire Goëlo Enabler et ses 90 mètres de long sillonne régulièrement la zone. Or, compte tenu de sa taille, le navire ne peut pas toujours détecter les bouées des filets de pêcheurs. Pour remédier à ce problème, Iberdrola a distribué gratuitement près de 1000 bouées connectées à 34 navires de pêche. Ces bouées, conçues et fabriquées localement, sont détectables à une distance de 3 milles nautiques (5,5 km), ce qui devrait permettre de limiter les accidents.