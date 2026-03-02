Shelly lance une (très) grosse promo sur ses compteurs et interrupteurs connectés

Illustration : RE, Shelly.

La marque européenne spécialisée dans les compteurs, relais et objets connectés Shelly a lancé une opération promotionnelle affichant jusqu’à -30 % sur de nombreux produits. Un bon plan pour mesurer sa consommation électrique sans se ruiner.

La quasi-totalité des produits commercialisés par Shelly est en promo sur la boutique officielle de la marque jusqu’à 3 mars au soir. L’offre consiste en une réduction appliquée par paliers : -10 % à partir de 100 € d’achat, -20 % à partir de 200 € et -30 % dès 300 € d’achat. Cela permet, par exemple, au compteur connecté phare de Shelly, le Pro3EM (lire notre test), de passer à 129,50 € au lieu de 143,88 € habituellement, s’il est acheté seul. Si vous prévoyez d’équiper l’ensemble de votre logement, cela vaut le coup de passer une commande groupée afin de bénéficier de la réduction la plus élevée.

Ainsi, un pack composé d’un lot de 5 prises connectées Shelly Plug S et de 2 Shelly Pro 3 EM passe de 401,20 € à 280,85 €, soit une économie substantielle de 120,35 €. La livraison reste d’ailleurs gratuite. Les foyers équipés d’une chaudière centrale ou pompe à chaleur air/eau pourront être intéressés par les têtes thermostatiques connectées Shelly BLU TRV. Le pack de 3 thermostats est à 140,3 € au lieu de 155,88 € lors de la promotion.

Des compteurs connectés premium à moindre coût lors des promos

Shelly est une marque connue pour ses produits connectés haut-de-gamme, pilotables au moyen d’une application smartphone européenne particulièrement complète. Nous avions déjà testé dans nos colonnes le Shelly Pro 3EM et le Shelly EM, deux compteurs connectés aux nombreuses fonctionnalités. Si la firme estonienne propose des appareils simples et financièrement très accessibles, le coût des modèles les plus évolués peut naturellement être élevé. Or, les promotions sont lancées au compte-goutte par Shelly. La campagne actuelle est donc à saisir, d’autant que le rabais maximal accordé est conséquent, avec -30 % pour un panier supérieur ou égal à 300 euros.

Outre les appareils liés à la mesure de la consommation électrique, Shelly propose aussi des produits connectés originaux comme une serrure électronique, un capteur d’inondation, des détecteurs de fumée, des thermostats et détecteurs d’ouvertures de portes et fenêtres, entre autres.

