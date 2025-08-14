Sous tension en Corse, EDF demande aux habitants de faire des efforts en fin d’après-midi

Image : RE

Avis aux corses et aux touristes : jusqu’à vendredi soir, EDF vous demande de limiter votre consommation d’électricité pendant la soirée pour éviter les coupures. Une situation due aux fortes chaleurs, et à la surfréquentation de l’île.

Alors que la canicule fait rage sur le continent, la Corse n’est pas épargnée par les fortes chaleurs. Ainsi, cette situation combinée au pic de fréquentation estival met à mal le réseau électrique de l’Île. La situation est telle qu’EDF a décidé d’activer l’alerte orange de son programme eCorsicaWatt. Lancé en 2024, et disponible sous forme d’application, le plan eCorsicaWatt permet aux habitants et aux touristes de connaître la météo électrique de l’île de Beauté. L’application prévoit trois niveaux :

Vert : pas d’alerte, consommation normale,

Orange : système tendu, éco-gestes recommandés,

Rouge : Système très tendu, sobriété et gestes écologiques indispensables.

Compte tenu de la situation actuelle, EDF a fait passer le statut de vert à orange les 12, 13, 14 et 15 août, entre 18 heures et 22 heures. Pendant ces périodes, il est recommandé de réduire sa consommation d’électricité, notamment en reportant l’usage des appareils électriques. Il peut s’agit de décaler le fonctionnement de sa machine à laver, aérer plutôt que de climatiser ou encore éteindre les appareils en veille.

Le niveau gris, pour inciter une consommation moins carbonée En 2025, un quatrième niveau d’alerte a été introduit, de couleur grise. Celui-ci correspond aux heures durant lesquelles l’électricité consommée a la plus forte empreinte carbone. Ce niveau est censé aider les utilisateurs à maximiser l’utilisation d’électricité issue d’énergies renouvelables.

Répondre aux spécificité du réseau électrique corse

La gestion de la production d’énergie en Corse est complexe à plusieurs égards. D’abord, EDF doit composer avec une population qui varie grandement d’une saison à l’autre. Si on compte 360 000 habitants permanents, la population peut grimper à plus de 800 000 en pleine saison.

En parallèle l’île n’est pas directement raccordée à la France continentale, et ne peut donc pas compter sur celle-ci pour compenser les variations de puissance. La seule interconnexion existante, la relie à l’Italie et la Sardaigne. Si celle-ci, appelée SACOI, affiche une puissance de 300 MW, la Corse ne profite que de 50 MW de capacité de soutirage. De ce fait, l’île doit surtout compter sur ses propres moyens de production d’électricité, à savoir deux centrales thermiques, plusieurs centrales hydroélectriques et quelques moyens de production solaires et éoliens.

Pour limiter les émissions de CO 2 , EDF a prévu de convertir la centrale de Lucciana au gaz naturel dès qu’il sera disponible sur l’île, et de remplacer la centrale du Vazzio par la centrale du Ricanto, qui produira de l’électricité à partir de 2027 grâce à de la biomasse liquide.