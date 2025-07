Stocker et gérer son énergie solaire avec le Zendure Zenki HEMS et Solarflow 2400 AC

La Zendure Solarflow Hyper 2400 AC / Image : Zendure.

ℹ️ Communication commerciale pour Zendure

Avec la hausse des prix de l’énergie et la volonté croissante de réduire l’empreinte environnementale des foyers, les solutions de gestion et de stockage d’électricité solaire se multiplient. Parmi celles-ci, les produits développés par Zendure visent à optimiser l’autoconsommation solaire et à mieux répartir l’usage de l’énergie domestique. Deux dispositifs récents, le Zenki HEMS et la SolarFlow 2400 AC, s’inscrivent dans cette logique.

Une gestion assistée par IA : Zenki HEMS

Le Zenki HEMS est un système de gestion de l’énergie domestique. Son objectif est de réguler, en temps réel, la répartition de l’électricité dans une habitation, en prenant en compte plusieurs paramètres : la consommation actuelle du foyer, la capacité de stockage disponible dans les batteries, les prévisions météorologiques et les tarifs variables de l’électricité.

Ce système s’appuie sur une couche logicielle nommée Zen+ OS. Il analyse les données collectées pour proposer une gestion ajustée, dans le but de limiter les pics de consommation issus du réseau public et de maximiser l’usage de l’énergie produite localement, notamment via des panneaux solaires.

L’interface permet aux utilisateurs de suivre les flux d’énergie et de planifier certaines actions : par exemple, retarder le déclenchement d’un appareil électroménager à un moment plus favorable sur le plan énergétique. Le Zenki HEMS peut aussi anticiper une faible production solaire (en cas de nuages ou de pluie annoncée) et activer la recharge des batteries à partir du réseau à un moment moins coûteux. À ce sujet, il intègre les tarifs pratiqués par 700 fournisseurs d’énergie européens pour permettre des recharges lorsque l’électricité est la moins chère.

Son efficacité dépend en grande partie de l’installation existante, comme la puissance de l’installation solaire, le nombre de batteries, le profil de consommation du foyer, et le niveau d’autonomie que l’utilisateur souhaite atteindre. Dans des contextes où les prix de l’énergie fluctuent fortement ou où la production solaire est irrégulière, un tel outil permet de tirer parti du meilleur de son installation.

L'application Zendure. Le Zenki HEMS peut gérer différents scénarios énergétiques.

SolarFlow 2400 AC : un système de stockage modulaire par batterie

Le deuxième produit concerné, la SolarFlow 2400 AC, est une batterie domestique destinée à stocker l’énergie issue d’une installation solaire. Elle est pensée pour permettre l’utilisation différée de cette énergie, par exemple en soirée ou pendant les périodes sans ensoleillement.

Cette batterie propose une puissance de sortie de 2 400 W en courant alternatif, ce qui la rend compatible avec un certain nombre de micro-onduleurs du marché. Sa capacité de base est de 2,88 kWh, mais elle peut être augmentée par l’ajout de batteries AB3000X, jusqu’à atteindre 17,28 kWh. Cela autorise une certaine flexibilité dans la taille du système, selon les besoins du foyer. En mode de fonctionnement hors réseau, il fournit également jusqu’à 2 400 W, garantissant une alimentation énergétique autonome en cas de coupure de courant.

La SolarFlow 2400 AC se distingue aussi par sa facilité d’installation. Qualifiée de « plug-and-play », elle ne nécessite pas d’intégration complexe et peut être raccordée à une installation existante, qu’elle soit neuve ou déjà opérationnelle. Elle peut aussi être rechargée par le réseau électrique, notamment pendant les heures creuses. Cela permet non seulement de pallier un déficit de production solaire, mais aussi de disposer d’une alimentation de secours en cas de coupure du réseau. La technologie des semi-conducteurs en carbure de silicium (SiC) de troisième génération permet d’atteindre un rendement global de 96,5 %.

Solarflow 2400 AC / Zendure. Solarflow 2400 AC / Zendure. Solarflow 2400 AC / Zendure.

Complémentarité des deux solutions

Le Zenki HEMS et la SolarFlow 2400 AC sont conçus pour fonctionner ensemble. Le premier contrôle, ajuste et anticipe ; le second stocke et redistribue. Utilisés conjointement, ils forment un système cohérent de gestion énergétique, permettant d’améliorer l’autonomie d’un foyer et de réduire sa dépendance au réseau.

Cependant, l’intérêt réel d’une telle configuration dépend fortement du contexte d’usage. Dans des zones où le prix de l’électricité varie peu ou où les coupures sont rares, la plus-value sera avant tout en termes de confort et de contrôle. Dans des environnements plus instables ou pour les utilisateurs cherchant à maximiser leur part d’énergie solaire consommée, ces solutions peuvent jouer un rôle plus significatif.

Les solutions proposées par Zendure s’inscrivent dans un mouvement plus large vers la responsabilisation énergétique des foyers. Elles offrent une combinaison intéressante entre gestion intelligente et stockage évolutif. Le Zenki HEMS et la SolarFlow 2400 AC ne promettent pas une autonomie complète, mais une meilleure maîtrise de l’énergie consommée et produite à l’échelle d’un logement. Pour certains utilisateurs, cela peut signifier des économies sur le long terme ; pour d’autres, un gain en confort ou en résilience.

