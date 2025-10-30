électricité gratuite

TVA à 5,5 % : Beem offre jusqu’à 1 000 € de panneaux solaires pour les projets avec batterie

Photo de l'auteur
Par Contenu sponsoriséPublié le 30 octobre 2025
Illustration : Beem.

Alors que la réduction de la TVA à 5,5 % sur les panneaux photovoltaïques reste réservée à quelques rares modèles, Beem choisit d’agir concrètement, en offrant jusqu’à 1 000 € de modules supplémentaires pour tout projet solaire avec batterie signé avant le 31 octobre 2025.

L’État a récemment annoncé une baisse de la TVA à 5,5 % sur une sélection restreinte de panneaux photovoltaïques. Si cette mesure vise à encourager le déploiement du solaire chez les particuliers, son impact immédiat demeure limité : les produits éligibles sont encore rares sur le marché. Face à cette situation, Beem, société nantaise reconnue pour ses kits solaires plug & play et ses solutions connectées d’autoconsommation, préfère miser sur une action directe. Son ambition reste inchangée : rendre la production d’électricité solaire simple, accessible et rentable pour tous.

L’équivalent de 1,5 kWc de panneaux solaires en bonus

L’entreprise propose une offre exceptionnelle valable jusqu’au 31 octobre 2025. Pour tout projet solaire avec batterie, Beem offre jusqu’à 1 000 € TTC de modules photovoltaïques additionnels, équivalents à une puissance supplémentaire pouvant atteindre 1,5 kWc. Une opportunité de renforcer immédiatement la performance énergétique d’une installation, sans attendre la généralisation du taux de TVA réduit à une gamme plus large de panneaux.

Le processus est conçu pour être rapide : l’utilisateur simule son projet solaire toiture + batterie sur le site de Beem. Si la simulation conduit à un rendez-vous avec un conseiller, il devient éligible à l’offre. Après signature du devis, les modules et fixations supplémentaires sont intégrés au projet. Selon Beem, cette initiative permet d’augmenter la production solaire tout en optimisant le stockage. Le surplus d’énergie alimente directement la batterie, améliorant le taux d’autoconsommation et réduisant la facture d’électricité.

Un coup de pouce pour stimuler l’autoconsommation solaire

À travers cette opération, Beem illustre la capacité d’un acteur privé à stimuler la transition énergétique par des leviers concrets, en complément des mesures publiques encore en déploiement. Une approche pragmatique pour rapprocher les ménages français de l’autoconsommation solaire.

Avec le code promo PART-SAABRE, bénéficiez de 30 euros de réduction sur votre projet Beem.

