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French Days : Bluetti brade ses batteries Elite, la grosse Elite 400 chute de 1 200 €

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Par Régis JEHLPublié le 7 mai 2026
Station électrique Bluetti Elite 400 avec roues et poignées, capacité 3840 Wh, en promotion à 1799 €
L'Elite 400 bénéficie de la plus forte réduction : 1 799 € au lieu de 2 999 €, soit 1 200 € d'économie.

Bluetti casse les prix sur sa gamme Elite de batteries électriques portables. Les remises atteignent 1 200 € sur l’Elite 400, et la gamme démarre désormais à 209 € avec l’Elite 30 V2.

Cinq modèles, cinq capacités, cinq budgets. Le fabricant chinois applique des baisses comprises entre 22 % et 40 % sur l’ensemble de sa gamme Elite à l’occasion des French Days. Des petites stations d’appoint aux grosses batteries de près de 4 kWh pensées pour le domicile. De quoi couvrir la plupart des usages, à condition de viser juste.

Petits formats : la mobilité avant tout

L’Elite 30 V2 ouvre la marche à 209 € au lieu de 269 € (-22 %). Avec ses 4,3 kg et ses 288 Wh, c’est la batterie nomade dans toute sa simplicité : de quoi recharger un MacBook environ quatre fois, un smartphone une quinzaine de fois, ou faire tourner une petite glacière 12 V pendant quelques heures. Sa sortie de 600 W (1 500 W en mode Power Lifting) suffit aux petits appareils, mais oubliez la bouilloire ou le sèche-cheveux. Bon point : son port USB-C en 140 W recharge les ordinateurs récents à pleine vitesse. À noter en revanche que la version européenne ne propose qu’une seule prise secteur, contre deux outre-Atlantique. Il faudra prévoir une multiprise pour brancher plusieurs équipements en simultané.

L’Elite 100 V2 passe de 799 € à 576 € (-28 %), soit 223 € d’économie. C’est le format intermédiaire, encore très transportable avec ses 11,5 kg — Bluetti évoque le poids d’un pack de bières — pour 1 024 Wh et 1 800 W en sortie. Elle se recharge à 80 % en 45 minutes sur secteur, encaisse jusqu’à 1 000 W de panneaux solaires (une entrée solaire généreuse pour cette catégorie), et bascule sur batterie en 10 ms en cas de coupure : suffisant pour protéger un CPAP, un NAS ou une box internet. Seul bémol, deux prises 230 V seulement, ce qui devient vite étroit dès qu’on multiplie les appareils.

Format polyvalent : entre secours domicile et van aménagé

L’Elite 200 V2 s’affiche à 1 049 € au lieu de 1 499 € (-30 %, soit 450 € de remise). À ce niveau, on entre dans le territoire du vrai secours domestique : ses 2 073 Wh permettent de tenir un réfrigérateur pendant plus de 24 heures, et ses 2 600 W de puissance continue (3 900 W en Power Lifting) absorbent sans broncher une plaque à induction ou une cafetière. Le poids grimpe en revanche à 24,2 kg : on la déplace, mais sans enthousiasme. Comme sur les autres modèles européens, on reste à deux prises secteur.

Gros modèles : pour les pannes longues et l’off-grid

L’Elite 300 descend à 1 429 € au lieu de 2 199 € (-35 %). Bluetti la met en avant — certification Frost & Sullivan à l’appui — comme la station 3 kWh la plus compacte du marché. Ses 3 014 Wh suffisent à faire vivre un foyer modeste pendant la majeure partie d’une journée de coupure : frigo, box, éclairage, recharges diverses, voire un micro-onde de temps à autre. Elle se distingue par un port DC 12 V / 30 A pratique pour alimenter les équipements de camping-car sans passer par l’onduleur, et par sa puissance de pointe de 4 800 W. À 26,3 kg, elle reste manipulable, mais mieux vaut la porter à deux pour épargner son dos.

L’Elite 400 décroche la plus grosse réduction de la gamme : 1 799 € avec le code 100EL400, contre 2 999 € hors promo (-40 %, soit 1 200 € de remise). C’est le haut du panier, avec 3 840 Wh (presque 4 kWh) et une recharge combinée secteur + solaire qui atteint 80 % en une heure. Bluetti annonce de quoi alimenter un réfrigérateur pendant trois jours en cas de coupure. Deux limites tempèrent toutefois l’enthousiasme : la version européenne ne propose que deux prises 230 V (les modèles concurrents en alignent souvent trois ou quatre), et malgré ses 39 kg, ses roulettes et sa poignée télescopique, on est loin d’une batterie nomade au sens strict. C’est avant tout une réserve d’énergie pour la maison qu’on déplace ponctuellement.

À lire aussiTest Bluetti Elite 400 V2 : un poids lourd de la batterie mobile, au propre comme au figuré

Ce qu’elles ont en commun

Toutes les Elite reposent sur des cellules LFP (lithium fer phosphate), réputées pour leur sécurité et leur longévité : entre 3 000 cycles pour la plus petite et 6 000 pour les plus grosses, soit grosso modo une dizaine d’années d’usage quotidien. Le ventilateur reste sous les 30 dB en charge légère sur les modèles V2, ce qui permet de les laisser tourner dans une pièce de vie sans les remarquer. Toutes embarquent un système BMS de surveillance et l’application Bluetti (Wi-Fi et Bluetooth) pour la supervision et les réglages fins. Garantie de 5 ans sur toute la gamme.

À qui ça s’adresse ?

Le choix se résume à deux questions : qu’est-ce qu’on veut alimenter, et pendant combien de temps ? Pour de la recharge nomade ou un appoint occasionnel, l’Elite 30 V2 et l’Elite 100 V2 suffisent largement. Pour un vrai secours sur quelques heures ou pour vivre quelques jours dans un van aménagé, l’Elite 200 V2 reste le format pivot. Pour absorber une coupure réseau prolongée sur l’ensemble des appareils essentiels, ou pour viser une vraie autonomie en camping-car, les Elite 300 et 400 prennent le relais — avec le poids et le format qui vont avec.

Caractéristiques techniques détaillées

CaractéristiqueElite 30 V2Elite 100 V2Elite 200 V2Elite 300Elite 400
Prix promo209 €576 €1 049 €1 429 €1 799 € (code 100EL400)
Prix barré269 €799 €1 499 €2 199 €2 999 €
Remise-22 %-28 %-30 %-35 %-40 %
Capacité288 Wh1 024 Wh2 073,6 Wh3 014,4 Wh3 840 Wh
ChimieLiFePO₄LiFePO₄LiFePO₄LiFePO₄LiFePO₄ UltraCell
Sortie AC continue600 W1 800 W2 600 W2 400 W2 600 W
Power Lifting / pic1 500 W2 700 W (3 600 W pic)3 900 W4 800 W3 900 W (5 200 W pic)
Entrée AC max380 W1 200 W1 800 W2 300 W1 800 W
Entrée solaire max200 W (12-60 V)1 000 W (12-60 V)1 000 W (12-60 V)1 200 W (12-60 V)1 000 W (12-60 V)
Recharge 0-80 %45 min45 min~1 h (Turbo)~78 min~70 min (AC + solaire)
Prises AC (Europe)12222
Ports USB-A2 × 15 W2 × 15 W2 × 15 W2 × 15 W2 × 15 W
Ports USB-C1 × 100 W + 1 × 140 W1 × 100 W + 1 × 140 W2 × 100 W1 × 100 W + 1 × 140 W2 × 100 W
Sorties DC 12 V2 × DC5521 + allume-cigare 120 W2 × DC5521 + allume-cigareAllume-cigare 12 V/10 A1 × 12 V / 30 A (XT60) + allume-cigare 120 WAllume-cigare 120 W
Total des sorties89787
Bascule UPS≤ 10 ms10 ms≤ 15 ms≤ 10 ms15 ms
Cycles de charge3 000+4 000+6 000+6 000+6 000+
Niveau sonore< 30 dB< 30 dB (sous 600 W)n.c.n.c.n.c.
Poids4,3 kg11,5 kg24,2 kg26,3 kg39 kg (avec roues)
Dimensions (L×l×H)250 × 170 × 167 mm320 × 215 × 250 mm350 × 250 × 320 mm366 × 305 × 297 mm~490 × 430 × 290 mm
ConnectivitéWi-Fi + BluetoothWi-Fi + BluetoothWi-Fi + BluetoothWi-Fi + BluetoothWi-Fi + Bluetooth
Garantie5 ans5 ans5 ans5 ans5 ans

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