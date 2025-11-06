Un kit solaire prêt à brancher à 339 € : Zendure casse les prix pour le Black Friday

Illustration : Zendure, modifiée par RE.

Si vous prévoyez de vous équiper en batteries et kits solaires, la période du Black Friday est l’occasion de faire de bonnes affaires. La marque de solutions solaires et de stockage Zendure déploie des remises exceptionnelles sur sa boutique française. Voici trois de leurs offres affichant les réductions les plus intéressantes.

La start-up chinoise Zendure propose depuis 2017 des systèmes photovoltaïques plug and play (prêts à brancher) tout-en-un. En clair, les panneaux solaires se connectent directement aux batteries modulaires, qui intègrent onduleur, tracker MPPT et le système de gestion qui peut être paramétré à distance grâce au wifi et au bluetooth. La marque commercialise des solutions de toutes les tailles, qui s’adaptent à l’espace disponible de quasiment n’importe quel logement.

Pour le Black Friday 2025, Zendure casse les prix de nombreux produits de sa gamme. Nous avons sélectionné les trois rabais les plus impressionnants :

1 – Un kit solaire basique à 339 € avec 860 Wc de panneaux et onduleur de 800 W

Solution la plus abordable, conçue pour les maisons ou appartements cherchant une installation simplifiée, le kit à 339 € au lieu de 579 € (soit une réduction de 240 € pour le Black Friday) intègre les éléments suivants :

– Micro-onduleur SolarFlow 800 capable de sortir 800 W en AC

– 2 panneaux photovoltaïques de 430 Wc (soit 860 Wc au total)

2 – Une batterie à 719 € pour débuter dans le stockage sans se ruiner

Ajouter une batterie à sa centrale solaire peut coûter cher, d’où l’intérêt de profiter des périodes de promotions comme le Black Friday pour s’équiper. Zendure propose d’ailleurs le module SolarFlow 800 Pro à 719 € au lieu de 1 199 € (soit 480 € de réduction). Il s’agit d’un système tout-en-un intégrant une batterie de 1,92 kWh de capacité, le tracker MPPT (2 640 W de puissance solaire maximum en entrée) et l’onduleur (800 W AC en sortie max.). Les panneaux solaires ne sont toutefois pas compris dans le prix.

3 – Une énorme batterie solaire avec plus de 2 000 € de réduction

Pour les utilisateurs souhaitant un très grand volume de stockage, le kit à base de modules SolarFlow Hyper 2000 et batteries modulaires AB2000X déploie une capacité impressionnante de 15,36 kWh. Qui dit stockage massif, dit prix rondelet : 6 232 € pour le Black Friday tout de même, en incluant la réduction de 2 158 €. Il est composé des éléments suivants :

– 2 modules SolarFlow Hyper 2000 capables de sortir 1 200 WC en AC chacun

– 8 batteries AB2000X de 1,92 kWh chacune

– Le compteur Smart CT est offert

Pourquoi le Black Friday chez Zendure est intéressant ?

Les remises sont substantielles, notamment sur les modèles majeurs, qui affichent plusieurs milliers d’euros de rabais. Si l’opération commence le vendredi 7 novembre, elle ne s’arrête pas au Black Friday puisque Zendure garantit le « prix le plus bas jusqu’au 30 décembre ». Mieux vaut ne pas tarder, les stocks étant parfois limités sur certains modèles. Notez d’ailleurs que la livraison reste gratuite durant l’opération.

