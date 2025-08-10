Victime d'une faillite puis d'une arnaque, sa centrale solaire lui fait perdre plus de 25 000 €

Illustration : Getty, modifiée par RE.

Symbole des arnaques qui se multiplient dans le domaine des installations photovoltaïques, une habitante des Bouches-du-Rhône a subi de coûteuses déconvenues. Après avoir déboursé une somme très élevée pour une banale centrale solaire photovoltaïque, l’installateur a fait faillite. Des arnaqueurs en ont profité pour lui faire acheter une batterie solaire qui n’a jamais fonctionné.

L’histoire, racontée par nos confrères de La Provence, commence en janvier 2023. Une habitante de la ville d’Arles décide de faire installer six panneaux photovoltaïques afin de réduire sa facture d’électricité, pour un montant total de 18 000 euros. Une somme extrêmement élevée pour une centrale dont la puissance est certainement inférieure à 3 kWc. Si l’installation fonctionne parfaitement, l’entreprise chargée de la pose fait faillite avant de transmettre à l’habitante un document indispensable pour qu’EDF OA puisse lui racheter son surplus de production.

Un an et demi plus tard, une entreprise, appelée RPPV, vient la démarcher à son domicile. Elle se présente comme un spécialiste du photovoltaïque, et lui propose non seulement de reprendre le dossier pour le terminer, mais également d’installer une batterie domestique Mylight permettant de stocker l’énergie non consommée pour la réutiliser plus tard.

Une batterie facturée, mais pas activée

Sauf que voilà : une facture de 7 300 euros plus tard, l’habitante se retrouve toujours dans la même situation, mais avec une batterie non fonctionnelle en plus dans son logement. La société n’aurait pas mis en service le dispositif de stockage facturé, et n’aurait pas non plus procédé à l’entretien des panneaux photovoltaïques, une prestation figurant également sur la facture. Depuis, l’habitante n’a plus aucune nouvelle de RPPV : même son courrier recommandé lui a été retourné, faute d’accès à l’adresse de l’entreprise. En allant porter plainte à la police nationale, elle apprend qu’elle est la deuxième personne à entamer une démarche à l’encontre de la société en question.

Les arnaques aux installations photovoltaïques se multiplient

Ce témoignage fait écho à de nombreuses situations en France. En effet, les arnaques aux panneaux photovoltaïques se multiplient. Parmi les pratiques abusives utilisées à ce sujet, le démarchage téléphonique agressif n’est que la partie émergée de l’iceberg. On retrouve d’autres formes d’arnaques, comme des bons de commande déguisés en devis ou en étude de faisabilité, des crédits déguisés avec des taux très élevés, ou plus simplement des installations mal dimensionnées.

Selon un sondage de 2023, commandé par UFC-Quechoisir, près de 36 % des personnes ayant installé des panneaux solaires estiment avoir été victimes d’une forme d’arnaque ou de litige. Face à cette situation, la prudence est de mise lorsque l’on souhaite installer des panneaux photovoltaïques. Voici quelques conseils qui permettent de vérifier la réputation d’une entreprise :

Vérifier les certifications officielles, comme RGE QualiPV, grâce à l’annuaire officiel des professionnels RGE

Contrôler l’assurance décennale

Consulter les avis clients en ligne sur Google ou les sites spécialisés

Demander des références d’anciens clients et des avis détaillés

Comparez plusieurs devis

Ne jamais faire confiance aux démarcheurs pressants ou agressifs

