électricité gratuite

Foisonnement éolien

EPR de Flamanville

Couleurs hydrogène

AccueilÉolienVoici comment la tempête Benjamin a boosté la production d'énergies renouvelables

Voici comment la tempête Benjamin a boosté la production d'énergies renouvelables

Éolien
Photo de l'auteur
Par Ugo PETRUZZIPublié le 1 novembre 2025
Éolienne dans un champs pendant une tempête
Illustration : RE

Eolien, hydroélectricité, solaire, la tempête Benjamin a largement modifié le mix électrique lors de son passage. Retour sur son influence grâce aux données de production fournies par RTE.

Eco2mix, le site de RTE pour suivre le système électrique français est passionnant. Il livre toutes les informations sur la production, filière par filière, du passage de la tempête Benjamin sur toute la France, du jeudi 23 au dimanche 26 octobre.

Qui dit tempête dit beaucoup de vent. Sur ces quatre jours de tempête, l’éolien n’est pas passé, nationalement, sous les 7 GW. Ce minimum est supérieur au maximum observé la semaine précédente avec des vents faisant tourner les éoliennes à environ 4 GW.

Lors de l’arrivée de la tempête, l’éolien est passé de 4 GW à 18 GW au point d’être écrêté une premier fois la nuit du 22 au 23 octobre (redescendu à 11 GW) pour ensuite remonter à pleine puissance pour passer la matinée du 23 avant d’être à nouveau écrêté à 11 GW l’après-midi du 23 octobre et la puissance des éoliennes est ensuite revenue à un état stationnaire autour de 10 GW.

La tempête a relativement masqué le soleil. La cloche solaire, qui dépassait les 15 GW deux semaines avant la tempête, est péniblement passée au-dessus de 8 GW.

À lire aussiComment j’ai survécu à 5 jours de coupure d’électricité après le passage de la tempête Ciaran

Du fil de l’eau et du pompage avec les pluies

Il y a eu beaucoup d’eau. L’hydroélectricité a tourné à plein régime. Avec une moyenne aux alentours de 5 GW en septembre, la tempête a poussé l’hydro à plus de 6 GW avec des pics réguliers au-dessus des 10 GW. D’ordinaire autour des 10 % du mix électrique, l’hydro a fréquemment atteint une part de 16 % de la puissance de production instantanée.

Conséquence de l’abondance des productions renouvelables, le nucléaire a dû moduler. La semaine précédant la tempête, il s’établissait autour de 40 GW à plus ou moins 4 GW de modulation. Le passage de la tempête Benjamin a entraîné une modulation d’une profondeur de 15 GW. La production nucléaire est passée de 45 GW avant la tempête à 33 GW pendant la première nuit, avant de remonter à 43 GW, puis chuter à 30 GW le 26 octobre, à 13 heures.

L’exportation d’électricité n’a pas franchement varié. Il n’y a que le pompage qui a absorbé à la fois l’excédent nocturne et la cloche solaire. Enfin, le bandeau rouge reflétant la production d’électricité issue du gaz a été bien plus fin durant la tempête (moins de 1 GW contre des pics à 5 GW la semaine précédente), preuve que l’abondance des renouvelables décarbone le mix électrique.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Ugo PETRUZZIPar Ugo PETRUZZISuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet éolien

EntreprisesActualitéTestsReportages
Éolienne dans un champs pendant une tempête

Voici comment la tempête Benjamin a boosté la production d'énergies renouvelables

Éolien1 novembre 2025 

Annonce partenaire

Un homme a froid devant sa fenêtre

Précarité énergétique : 36% des français ont de plus en plus de mal à payer leurs factures

Actualité1 novembre 2025 

Ces chercheurs veulent intégrer des batteries gravitaires dans les immeubles

Actualité31 octobre 2025 

Annonce partenaire

Ce projet de recherche français préfigure les sous-stations électriques de demain

Éolien31 octobre 2025 

Annonce partenaire

Centrale nucléaire de Duane Arnold.

Pourquoi Google veut redémarrer cette vieille centrale nucléaire ?

Nucléaire30 octobre 2025 

Annonce partenaire

TVA à 5,5 % : Beem offre jusqu’à 1 000 € de panneaux solaires pour les projets avec batterie

Actualité30 octobre 2025 

unité de valorisation de la Chauvinière

Cet incinérateur high-tech va recevoir un système de captage de CO2

Actualité30 octobre 2025 

maison australienne avec carte de l'Australie

Pourquoi l’Australie installe autant de batteries à domicile ?

Actualité29 octobre 2025 

DIEGO, botte secrète d’EDF pour l’éolien offshore

Éolien29 octobre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 