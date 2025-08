Voici les nouveaux prix de l'électricité au 1er août 2025

La mise à jour du tarif réglementé de vente de l’électricité (TRVE) vient d’être mis à jour, comme tous les 6 mois. Après une baisse conséquente au 1er février dernier, l’évolution est cette fois nettement plus contenue, malgré des changements importants. Découvrez tous les changements et les nouveaux prix de l’électricité dans le tableau interactif ci-dessous.

L’euphorie aura été de courte durée. Après une importante baisse des tarifs réglementés en février dernier, cette nouvelle mise à jour devrait conduire à une facture stable pour la plupart des foyers. Pourtant, à y regarder de plus près, de nombreux changements ont lieu.

Jusqu’à présent, on pouvait constater, sur la facture d’électricité, une TVA à 20% sur la consommation d’électricité et les différentes taxes, ainsi qu’un taux réduit de 5,5% sur la part fixe de la facture, à savoir l’abonnement et la Contribution tarifaire d’acheminement (CTA). À compter d’aujourd’hui, la TVA est unifiée à 20%, ce qui conduit automatiquement à une augmentation du montant de la part fixe de l’abonnement des consommateurs.

Pour compenser cette hausse estimée à 23€ par an par la CRE, pour une consommation de 4,4 MWh par an, les tarifs d’électricité ont été revus à la baisse grâce à une réduction du niveau du TURPE, et d’une baisse de l’accise. Cette dernière retrouve même un niveau inférieur à janvier dernier. Pour rappel, au 1er février, son montant était passé de 32,00€/MWh à 33,70€/MWh. Il est désormais affiché à 29,98€/MWh.

En conséquence, le tarif de base passe de 0,2016€/kWh à 0,1952€/kWh. Tous les tarifs subissent une baisse plus ou moins équivalente. Par exemple, le tarif heure creuse des abonnements HP/HC évolue de 0,1696€/kWh à 0,1635€/kWh. De ce fait, toujours pour une consommation de 4,4 MWh/an, la CRE a estimé la baisse du montant des consommateurs à 27€/an, et donc une baisse globale de la consommation de 4€/an par rapport aux tarifs en vigueur depuis février.

Malgré cette nouvelle baisse des tarifs, nous sommes encore loin des niveaux de 2021, lorsque le tarif de l’option de base ne dépassait pas les 0,1600€/kWh.

Des changements à la faveur des gros consommateurs

Avec ces nouveaux ajustements, tout le monde n’est pas à la même enseigne. La hausse de la part fixe, et la baisse du prix du kWh va nécessairement favoriser les gros consommateurs, qui verront leur facture baisser. À l’inverse, les petits consommateurs risquent d’avoir la surprise de voir leur dépense annuelle en électricité augmenter. Ainsi, selon le spécialiste HelloWatt, il faut dépenser 3,3 MWh/an pour que le montant de sa facture reste stable. Sous ce niveau de consommation, le prix au kWh n’est pas suffisant pour compenser la hausse du prix de l’abonnement.

Pour un foyer dont la consommation avoisine les 5 MWh avec l’option Base et un compteur 6 kVA, la facture devrait diminuer d’à peine 11€/an.

Sans surprise, C’est l’offre Tempo qui affiche les tarifs au kWh les plus intéressants et permet de faire des économies saisissantes, à condition cependant de pouvoir grandement minimiser sa consommation lors des heures pleines des jours « rouges ».

Les réfractaires au Linky doivent désormais payer Un autre changement devrait toucher les quelque 1,8 millions de foyers qui ont refusé l’installation du compteur Linky. Ils devront, en effet, s’acquitter d’une taxe à hauteur de 6,48€ tous les deux mois. Selon Enedis, cette taxe s’explique par les surcoûts logistiques et financiers engendrés par la présence de compteurs analogiques. En parallèle, les foyers devront payer jusqu’à 63,72€/an s’ils ne transmettent pas régulièrement leur index de consommation.