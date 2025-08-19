Conso réelle climatiseur

Blackout en Espagne

Test batterie solaire

EDF

Panneau solaire occasion

AccueilSe déplacer sans polluer3 961 km parcourus en 24 h pour cette voiture électrique, qui bat un nouveau record d'endurance

3 961 km parcourus en 24 h pour cette voiture électrique, qui bat un nouveau record d'endurance

Photo de l'auteur
Par Hugo LARAPublié le 19 août 2025
Illustration : Xpeng, Google Maps, modifiée par RE.

Avec 3 961 km parcourus en 24 heures, la berline électrique P7 du fabricant chinois Xpeng établit une nouvelle référence mondiale d’endurance pour une voiture électrique, détrônant le Xiaomi YU7.

Imaginez une voiture électrique capable de relier Lisbonne au Portugal, à la capitale lettonne Riga, en une seule journée. Ce véhicule, c’est la Xpeng P7, une berline 100 % électrique qui vient de battre le record mondial absolu d’endurance, en bouclant 3 961 km en seulement 24 heures. Jamais un modèle électrique n’avait atteint une telle distance en un temps si court. Le précédent exploit, réalisé par la Xiaomi YU7, une électrique chinoise elle aussi, il y a seulement quelques semaines, plafonnait à 3 944 km.

À lire aussiRecord d’autonomie pour le train à hydrogène d’Alstom

Pour parvenir à battre ce record, un protocole très strict a été respecté, très éloigné des conditions réelles de conduite au quotidien. Il a imposé des vitesses très élevées (165 km/h en moyenne !) et des relais de conducteurs lors des arrêts exclusivement consacrés à la recharge ultra-rapide. Avec une puissance de charge maximale de 486 kW, la Xpeng P7 passe de 10 à 80 % de batterie en seulement 11 minutes et 29 secondes.

Ce record témoigne de l’évolution fulgurante de l’électrique. Alors que la Porsche Taycan réalisait 3 425 km en 24 h en 2019, la Mercedes CLA électrique bouclait 3 717 km en 2024. Avec 3 961 km désormais, la P7 incarne la volonté chinoise de dominer le marché de l’automobile électrique, tous segments confondus.

À lire aussiCombien de centrales faut-il construire pour électrifier toutes les voitures de France ?

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Hugo LARAPar Hugo LARARédacteur en chefSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet se déplacer sans polluer

EntreprisesActualitéTestsReportages

Le parc éolien en mer mondial dépasse les 83 GW de puissance installée

Éolien19 août 2025 

Annonce partenaire

Tesla numéro un mondial du stockage par batterie, mais peut-être plus pour longtemps

Actualité19 août 2025 

Les anti-compteur Linky existent-ils encore ?

Actualité18 août 2025 

Annonce partenaire

Ils entendent une explosion et accusent à tort la chute d'une éolienne

Éolien18 août 2025 

Annonce partenaire

L’Irlande débloque des milliards d’euros pour soutenir son réseau électrique

Actualité18 août 2025 

Annonce partenaire

Cette centrale à fusion nucléaire en début de construction fournira bientôt de l’énergie à Microsoft

Nucléaire17 août 2025 

Cet aéroport veut devenir le premier à être alimenté par un SMR

Nucléaire17 août 2025 

Éolien offshore : Orsted chute (encore) en bourse

Éolien16 août 2025 

Comment l’impression 3D contribuera-t-elle à la construction d’une centrale nucléaire ?

Nucléaire16 août 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 