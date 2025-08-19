3 961 km parcourus en 24 h pour cette voiture électrique, qui bat un nouveau record d'endurance

Illustration : Xpeng, Google Maps, modifiée par RE.

Avec 3 961 km parcourus en 24 heures, la berline électrique P7 du fabricant chinois Xpeng établit une nouvelle référence mondiale d’endurance pour une voiture électrique, détrônant le Xiaomi YU7.

Imaginez une voiture électrique capable de relier Lisbonne au Portugal, à la capitale lettonne Riga, en une seule journée. Ce véhicule, c’est la Xpeng P7, une berline 100 % électrique qui vient de battre le record mondial absolu d’endurance, en bouclant 3 961 km en seulement 24 heures. Jamais un modèle électrique n’avait atteint une telle distance en un temps si court. Le précédent exploit, réalisé par la Xiaomi YU7, une électrique chinoise elle aussi, il y a seulement quelques semaines, plafonnait à 3 944 km.

Pour parvenir à battre ce record, un protocole très strict a été respecté, très éloigné des conditions réelles de conduite au quotidien. Il a imposé des vitesses très élevées (165 km/h en moyenne !) et des relais de conducteurs lors des arrêts exclusivement consacrés à la recharge ultra-rapide. Avec une puissance de charge maximale de 486 kW, la Xpeng P7 passe de 10 à 80 % de batterie en seulement 11 minutes et 29 secondes.

Ce record témoigne de l’évolution fulgurante de l’électrique. Alors que la Porsche Taycan réalisait 3 425 km en 24 h en 2019, la Mercedes CLA électrique bouclait 3 717 km en 2024. Avec 3 961 km désormais, la P7 incarne la volonté chinoise de dominer le marché de l’automobile électrique, tous segments confondus.

