760 W : voici le panneau solaire le plus puissant du monde en 2026

Le fabricant chinois Trinasolar a présenté cinq nouveaux modules photovoltaïques particulièrement performants. Une gamme de panneaux qui atteint jusqu’à 760 Wc de puissance – du jamais vu – avec des rendements de 24,8%.

Trinasolar a dévoilé sa nouvelle gamme de panneaux solaires lors du salon Key Energy Expo à Rimini, en Italie. Ces cinq modules intègrent tous la technologie n-type i-TOPCon Ultra et se répartissent en deux gammes, l’une conçue pour les petites installations résidentielles et commerciales, l’autre réservée aux grandes centrales solaires. Ils se distinguent notamment par leur puissance et leur rendement élevés.

La première gamme de la série Vertex S+ G3 comprend trois modules spécialement conçus pour les installations résidentielles et commerciales sur toiture. Le modèle standard NEG9RP.28Z délivre une puissance de 485 Wc avec un rendement exceptionnel de 24,3 %. Sa dégradation annuelle se limite à seulement 0,35 %, garantissant une production stable dans le temps, selon le fabricant.

Adressé aux toitures résidentielles, le modèle Full Black NEG9R.25Z mise sur l’esthétique avec sa finition entièrement noire. Il atteint une puissance de 480 Wc pour un rendement de 24 %. Le troisième module, baptisé Shield NED9R.28Z, se distingue par sa résistance mécanique renforcée. Spécialement conçu pour résister à la grêle, il conserve une puissance de 485 Wc tout en offrant une protection supplémentaire aux installations très exposées à ce risque.

Un panneau géant de 760 Wc pour les grandes centrales solaires

Pour les centrales photovoltaïques et toitures industrielles, Trinasolar propose deux modules de grande puissance. Le NEG21C.20Q établit un nouveau record avec ses 760 Wc de puissance maximale et un rendement de 24,5 %. Le précédent record était détenu par le panneau iPower7 de Akcome, qui développait 730 Wc.

Un poil plus modeste, le NEG19RC.20Q développe quant à lui 670 Wc avec un rendement légèrement supérieur de 24,8 %. Optimisé pour les suiveurs solaires, il conserve une compatibilité avec les installations existantes, selon son fabricant chinois. Ces deux panneaux bénéficient d’une garantie de performance de 30 ans, supérieure aux versions domestiques qui sont garanties sur 25 ans.

Avec une commercialisation prévue en Europe au second semestre 2026, ces nouveaux modules positionnent Trinasolar dans la course aux hautes performances. Reste à évaluer leur impact réel sur les coûts d’installation et leur adoption par le marché européen.