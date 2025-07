EDF fournira en électricité la plus grande usine d'eau oxygénée de France

L'usine Arkema de Jarrie (Isère) / Image : Arkema.

Si certains industriels se plaignent toujours du prix de l’électricité proposé par EDF, certains semblent y trouver leur compte. Le géant de la chimie Arkema vient de signer pour dix ans avec l’énergéticien national, pour alimenter son site de production de Jarrie en Isère.

EDF poursuit sa stratégie de séduction des industriels français avec un nouveau succès. Il vient de signer un protocole d’accord avec Arkema pour alimenter en électricité l’usine de production de chlore et ses dérivés de Jarrie (Isère), sur une durée de dix ans à partir du 1ᵉʳ janvier 2026. Conclu le 2 juillet, cet accord prévoit un mécanisme équilibré de gestion des risques et des gains. La signature du contrat définitif est attendue d’ici septembre.

« Cet engagement permettra à Arkema de sécuriser son approvisionnement sur dix ans tout en favorisant ses investissements. C’est la preuve que nous savons proposer une électricité bas carbone et compétitive pour soutenir l’industrie nationale », indique dans un communiqué Marc Benayoun, le directeur exécutif du groupe EDF en charge du pôle clients, services et territoires. Du côté d’Arkema, le directeur exécutif Marc Schuller estime que « cet accord avec EDF s’inscrit pleinement dans la dynamique industrielle et environnementale portée par Arkema et dans sa volonté de pérennisation de son site de Jarrie ». « La visibilité sur le long terme du coût de la fourniture d’électricité contribue à sécuriser le site pour la poursuite de ses activités eau oxygénée, chlorate et perchlorate » détaille-t-il.

