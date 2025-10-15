électricité gratuite

Foisonnement éolien

EPR de Flamanville

Couleurs hydrogène

AccueilBiomasseFlambée annoncée des prix des carburants E85 et B100

Flambée annoncée des prix des carburants E85 et B100

Biomasse
Photo de l'auteur
Par Hugo LARAPublié le 15 octobre 2025
Illustration : Wikimedia - Jelger, modifiée par RE.

La fin de la défiscalisation de l’E85, prévue dans le budget 2026, pourrait renchérir le litre d’environ 50 centimes. Une douche froide pour les automobilistes qui ont converti leur véhicule à ce biocarbuant, mais aussi pour toute une filière.

Le projet de loi de finances 2026 présenté par le gouvernement Lecornu rebat les cartes de la fiscalité énergétique. Si certaines mesures réjouissent le monde agricole, d’autres inquiètent les usagers : l’avantage fiscal accordé à l’E85, carburant plébiscité pour son prix bas, sera progressivement réduit. Une orientation qui pourrait faire bondir son tarif d’ici trois ans, selon l’association 40 millions d’automobilistes.

L’E85, victime collatérale d’un virage budgétaire

Commercialisé en moyenne à 0,71 €/L actuellement, le superéthanol E85 pourrait voir son prix grimper jusqu’à 1,20 € d’ici 2029. Une hausse de 40 à 50 centimes qui anéantirait l’intérêt économique de ce biocarburant pour plus d’un million d’usagers, dont une bonne partie a investi dans un coûteux boitier de conversion. « Non seulement le carburant devient plus cher, mais l’incitation à adopter une alternative plus écologique est affaiblie », alerte l’association.

Deux fois moins cher que l’essence, l’E85 s’est imposé comme un bouclier contre la flambée des prix à la pompe. Pour nombre d’automobilistes, c’est un levier de pouvoir d’achat autant qu’un choix de sobriété. En réduisant cet avantage, le gouvernement fragiliserait un carburant accessible à des foyers déjà touchés par l’inflation. Il rendrait toutefois le véhicule électrique plus compétitif, s’il est rechargé avec une électricité à bas coût.

À lire aussiPanneaux solaires ou champs de betteraves : qui est le plus efficace pour alimenter les voitures « propres » ?

Une filière agroéthanol fragilisée

Produit à partir de betterave, de blé ou de maïs, le bioéthanol soutient une partie du revenu agricole français. La FNSEA s’inquiète d’un effet domino : recul de la demande intérieure, pression accrue des importations et perte de compétitivité face à d’autres biocarburants, risque de casse sociale dans les zones rurales.

En misant sur un redressement budgétaire, le gouvernement prend le risque d’affaiblir une alternative plus vertueuse que le sans-plomb. Entre économie nationale et économie du quotidien, le curseur reste délicat à placer.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Hugo LARAPar Hugo LARARédacteur en chefSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet biomasse

EntreprisesActualitéTestsReportages

La Chine teste la première éolienne dirigeable de plus de 1 MW

Éolien15 octobre 2025 

Annonce partenaire

Pourquoi le spectre d'un nouveau blackout plane sur le réseau électrique espagnol ?

Solaire15 octobre 2025 

Immerger des datacenters sous l'océan pour économiser de l'énergie : la Chine va le tester

Énergies de la mer14 octobre 2025 

Annonce partenaire

Centrales nucléaires flottantes : la Russie veut en installer en Afrique

Nucléaire14 octobre 2025 

Annonce partenaire

Ce système de stockage associant batteries et hydrogène est géré par une intelligence artificielle

Hydrogène13 octobre 2025 

Annonce partenaire

Voici la première usine d’hydrogène vert directement connectée au réseau de gaz en Italie

Hydrogène13 octobre 2025 

Des ascenseurs qui fonctionnent au courant continu plutôt qu'en alternatif : à quoi ça sert ?

Solaire12 octobre 2025 

L’hydrogène et l’électricité devront payer leur contenu carbone dès 2026

Hydrogène12 octobre 2025 

L'énergie solaire va bientôt surpasser le charbon aux États-Unis

Solaire12 octobre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 