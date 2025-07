La couverture de survie, nouvelle arme anti-canicule en France ?

Une couverture de survie appliquée sur une fenêtre de toit / Image : Pascal Lenormand.

Vous les avez peut-être aperçues lors de la dernière vague de chaleur, ces fenêtres recouvertes à la hâte d’un film argenté. Il s’agit souvent de couvertures de survies scotchées sur les vitrages recevant beaucoup de soleil et dépourvus de volets. Une technique « de secours » plutôt efficace pour limiter le réchauffement d’une pièce.

En l’absence de climatisation, certains locaux deviennent invivables durant une canicule. C’est particulièrement le cas des locaux dont les vitrages sont très exposés au rayonnement solaire et ne peuvent pas être occultés par des volets. Leurs occupants cherchent alors des astuces pour réduire la température. Sur les réseaux sociaux, certains vantent une solution particulièrement économique et simple à mettre en place : la couverture de survie. Vendu quelques euros, ce film peut être appliqué sur une fenêtre pour refléter les rayons du soleil. Mais comment cela fonctionne ?

Éviter l’effet de serre

La couverture de survie possède deux faces distinctes, l’une dorée et l’autre argentée. Dans son usage médical habituel, la face argentée tournée vers soi retient la chaleur du corps, tandis que la dorée vers soi en limite l’absorption. Le même principe est exploité dans son usage détourné, lors d’une canicule. La face argentée est ainsi orientée vers l’extérieur (attention à bien la placer sur la face externe de la vitre), et la couverture agit comme un miroir thermique et optique : elle réfléchit la majeure partie des rayons solaires qui viennent frapper vos vitres.

Ce phénomène, appelé réflectance, empêche la lumière de pénétrer dans la pièce et réduit ainsi l’effet de serre à l’intérieur. Résultat : la hausse de la température intérieure est limitée par rapport à un vitrage laissé nu. La différence est nettement perceptible sur les grandes baies vitrées orientées plein sud sans aucun obstacle et sur les fenêtres de toit.

Repenser nos fenêtres ?

En attendant une rénovation ou des aménagements plus pérennes, la couverture de survie reste une solution économique et facile à mettre en œuvre. Mais elle n’est pas très esthétique ni très durable. L’idéal reste l’installation de volets, de stores, pergolas, persiennes, ou tout autre aménagement permettant d’éviter que le soleil ne frappe directement le vitrage.

Un point qui ne retient pas toujours l’attention des architectes ni de leurs clients. De nombreux bâtiments, notamment des bureaux et bâtiments publics, sont dépourvus de moyens permettant d’occulter ou d’ombrager les fenêtres en été. Ils se transforment alors en véritable four solaire. Si le bâtiment est équipé d’un système de climatisation, la température est maintenue supportable au prix d’un forte hausse de la consommation électrique. S’il ne l’est pas, les locaux peuvent devenir inhabitables.